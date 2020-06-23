fb ig video ETtoday search mobile

北海道夢幻霜淇淋SOGO開賣　高顏值小惡魔冰棒暑意全消

>

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲炎炎夏日，通路推出限量冰品吸客。（圖／SOGO、誠品生活提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情雖然在台漸歇，但其他國家情況仍在緩慢回復中，上半年民眾海外旅行計畫幾乎停擺，SOGO百貨暑期舉行的「日本美食物產展」也如期開展，祭出抹茶控心中夢幻霜淇淋「おいすの家」，趁著炎夏主打日本味，而誠品信義店知味市集則推出「小惡魔雪莉貝爾」彩繪冰棒，豐富色彩讓你暑意全消。

每年夏季主打冰品與甜品的SOGO忠孝館「日本美食物產展」，從6／23至7／5，今年更打出「不出國感受最純正日本風」。初登場美食包括福岡岩屋本舖「味噌炒烏龍麵」、三重的惠比寿「傳統鯛魚燒」、京都的茶寮山城清兵衛「迷你蜂蜜蛋糕」等，許多道地美食都是現點現做。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲岩屋本舖味噌炒烏龍，每份售價180元。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲茶寮山城清兵衛，宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕，12個售價100元。

而近期氣溫屢創新高，日本在地冰品也是展會主打，如北海道おいすの家的抹茶霜淇淋，入口後可品嚐到高雅茶香，加上抹茶本身的清甜，讓霜淇淋吃起來相當爽口；京都宇治的抹茶之吻，用抹茶冰淇淋加抹茶蕨餅，茶香爆棚；ROLL ICE CREAM FACTORY人氣餅乾怪獸，則是主推高顏值，打卡超吸睛。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲（左）おいすの家抹茶霜淇淋，售價120元；（右）ROLL ICE CREAM FACTORY餅乾怪獸，售價220元。

SOGO表示，即起舉辦的「日本美食物產展」，消費者可購買到日式美食及優質工藝商品。因邊境管制尚未解除，「偽出國」商機一片熱絡，此次為解封後的首次物產展，又恰好碰上端午連假，預料買氣將U型反彈，業績可望成長逾3成。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲惠比寿鯛燒每個售價50元。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲茶寮山城清兵衛櫻餅，售價每個100元。

而誠品生活也有多款打卡夢幻冰品、涼飲與夏日限定美食，包括松菸店網美店花藏雪夏季限定「芒果橙霜」，選用台灣愛文芒果製成滑順雪花冰，配上大塊鮮甜的芒果果肉；信義店知味市集也有「小惡魔雪莉貝爾」彩繪冰棒，打破傳統枝仔冰概念，搭配手打日式麻糬的Ｑ彈口感，彩繪造型也很吸睛。

▲夏日通路限量冰品。（圖／SOGO、誠品生活提供）

▲小惡魔雪莉貝爾彩繪冰棒，售價80元。

誠品表示，7／1前單日消費滿3,600元，可免費兌換或加價購設計師品牌SEANNUNG操刀的「療癒舒活盥洗包組」。

關鍵字：

SOGO, 日本展, 冰品, 霜淇淋, 偽出國, 誠品
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢6/22-6/28　水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開

安格斯12星座一周運勢6/22-6/28　水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

迪士尼瑪莉貓抱枕療癒人心！輕拍、撫摸尾巴竟會動　就像養了真的寵物

迪士尼瑪莉貓抱枕療癒人心！輕拍、撫摸尾巴竟會動　就像養了真的寵物

張清芳瀟灑看愛情：女人要有幽默感，再難過都能走出來 木村心美初次嘗試「暗黑性感」風　成功駕馭全靠媽媽神助攻！ 蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費 粉刺痘痘神級救星！國外賣翻的Kiehl’s「大麻籽油精萃」終於來台 大學新鮮人送給自己第一個精品皮夾　MJ、小CK千元就能入手 手殘也學得會！Jessica教「韓妞丸子頭」　3種變化超簡單 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面