北海道夢幻霜淇淋SOGO開賣　高顏值小惡魔冰棒暑意全消

▲炎炎夏日，通路推出限量冰品吸客。（圖／SOGO、誠品生活提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情雖然在台漸歇，但其他國家情況仍在緩慢回復中，上半年民眾海外旅行計畫幾乎停擺，SOGO百貨暑期舉行的「日本美食物產展」也如期開展，祭出抹茶控心中夢幻霜淇淋「おいすの家」，趁著炎夏主打日本味，而誠品信義店知味市集則推出「小惡魔雪莉貝爾」彩繪冰棒，豐富色彩讓你暑意全消。

每年夏季主打冰品與甜品的SOGO忠孝館「日本美食物產展」，從6／23至7／5，今年更打出「不出國感受最純正日本風」。初登場美食包括福岡岩屋本舖「味噌炒烏龍麵」、三重的惠比寿「傳統鯛魚燒」、京都的茶寮山城清兵衛「迷你蜂蜜蛋糕」等，許多道地美食都是現點現做。

▲岩屋本舖味噌炒烏龍，每份售價180元。



▲茶寮山城清兵衛，宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕，12個售價100元。

而近期氣溫屢創新高，日本在地冰品也是展會主打，如北海道おいすの家的抹茶霜淇淋，入口後可品嚐到高雅茶香，加上抹茶本身的清甜，讓霜淇淋吃起來相當爽口；京都宇治的抹茶之吻，用抹茶冰淇淋加抹茶蕨餅，茶香爆棚；ROLL ICE CREAM FACTORY人氣餅乾怪獸，則是主推高顏值，打卡超吸睛。

▲（左）おいすの家抹茶霜淇淋，售價120元；（右）ROLL ICE CREAM FACTORY餅乾怪獸，售價220元。

SOGO表示，即起舉辦的「日本美食物產展」，消費者可購買到日式美食及優質工藝商品。因邊境管制尚未解除，「偽出國」商機一片熱絡，此次為解封後的首次物產展，又恰好碰上端午連假，預料買氣將U型反彈，業績可望成長逾3成。

▲惠比寿鯛燒每個售價50元。

▲茶寮山城清兵衛櫻餅，售價每個100元。

而誠品生活也有多款打卡夢幻冰品、涼飲與夏日限定美食，包括松菸店網美店花藏雪夏季限定「芒果橙霜」，選用台灣愛文芒果製成滑順雪花冰，配上大塊鮮甜的芒果果肉；信義店知味市集也有「小惡魔雪莉貝爾」彩繪冰棒，打破傳統枝仔冰概念，搭配手打日式麻糬的Ｑ彈口感，彩繪造型也很吸睛。

▲小惡魔雪莉貝爾彩繪冰棒，售價80元。

誠品表示，7／1前單日消費滿3,600元，可免費兌換或加價購設計師品牌SEANNUNG操刀的「療癒舒活盥洗包組」。