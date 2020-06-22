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張清芳瀟灑看愛情：女人要有幽默感，再難過都能走出來

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▲▼ 張清芳：女人一定要有幽默感。（圖／品牌提供）

▲去年張清芳破例為保養品牌站台。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

張清芳宣布離婚讓人意外，去年曾在台現身為保養品站台，公開分享她的保養之道，更談及「女人一定要有幽默感」，不論是愛情還是工作，生活中一定會遇到難過的事，因為有幽默感會比較樂觀，很快就可以走出來。


醜小鴨變自信天鵝

張清芳五官並不漂亮，但從出道她開始就勤奮保養，笑稱連腳趾頭都不放過。除了臉之外，衣服蓋住的地方更悉心保養，甚至認為自己的身體肌膚比臉的狀態還好，她認為現在很多年輕女生忙著修片，倒不如把時間放在保養自己上。

▲▼ 張清芳：女人一定要有幽默感。（圖／品牌提供）

▲53歲的張清芳保養得宜。

40歲開始「動起來」

53歲的她分享，40歲之後才開始真正有運動，每天走一萬步，一周維持三次健身頻率，十分重視身體線條的她，每天早晚都會量體重，飲食遵從健康少油原則，深夜追劇的點心是花膠、雞腳，不僅能解饞更能補充蛋白質。

帶著自信挑選男人

身為別人眼中的勝利組，她也不忘提點身邊女生朋友，20歲的時候要用力地賺錢、存錢，30歲時要確定未來工作方向，不一定要以愛情為主，30歲後帶著自信去選擇你要的男人，40歲結婚後別忘了保養自己，50歲有點錢可以和朋友一起結伴旅行、體驗人生。

▲▼ 張清芳：女人一定要有幽默感。（圖／品牌提供）

▲身邊好友是她很重要的資產。

愛情瀟灑以對

張清芳就像一本充滿閱歷的教科書，她也提醒女生要趁年輕時多教一些對自己有幫助，教學相長的好朋友，感情不用急，也不建議太早婚，若兩人真的不合適，趁早說再見也不是壞事。女人一定要有幽默感，有幽默感的女生就樂觀，遇到再難的事情都能輕鬆化解。

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關鍵字：

張清芳, 離婚, 幽默感, 保養, 愛情
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