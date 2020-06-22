fb ig video ETtoday search mobile

粉刺痘痘神級救星！國外賣翻的Kiehl’s「大麻籽油精萃」終於來台

>

▲Kiehl’s大麻籽油精萃　粉刺痘痘神救星。（圖／記者張毓容攝）

▲被稱為「粉刺痘痘救星」的Kiehl's大麻籽油精萃，今年終於引進台灣。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

近幾年來歐美掀起一波「大麻籽油」保養熱潮，不少國際知名品牌都紛紛投入大麻籽油護膚品的開發，更成為近來大熱的保養趨勢。而紐約保養潮牌Kiehl’s契爾氏也在去年於歐美地區推出了「大麻籽油精萃」超淨化植萃調理淨膚精萃，一上市就引發熱賣，擁有超多5顆星正面好評，更被稱為「粉刺痘痘救星」，讓許多粉絲期待不已，今年夏天終於引進台灣！

▲Kiehl’s大麻籽油精萃　粉刺痘痘神救星。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 超淨化植萃調理淨膚精萃，30ml，NT$2,000。 （圖／品牌提供）

別看到「大麻」兩字就覺得是壞東西，大麻籽油含有豐富的維生素與Omega脂肪酸，實驗證實能改善皮膚發炎、抗氧化、舒緩肌膚敏感泛紅、調理皮脂分泌並幫助保濕等功效，在國外有「黃金神油」、「抗痘神藥」等之稱。

Kiehl’s今年7月即將上市的超淨化植萃調理淨膚精萃就是運用「大麻籽油」和「奧勒岡精華」兩大話題明星植萃成分打造而成，富含黃金比例不飽和脂肪酸，能舒緩並改善肌膚敏感泛紅狀況，同時長效保濕，減緩乾燥緊繃的不適感，幫助肌膚維持油水平衡，進而改善痘痘粉刺狀況、有效撫平粗糙顆粒感，使肌膚恢復柔嫩平滑狀態。

▲Kiehl’s大麻籽油精萃　粉刺痘痘神救星。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl's大麻籽油精萃雖然是含有油類，但好吸收的輕盈質地連油肌、痘痘肌都能使用。（圖／記者張毓容攝）

雖然超淨化植萃調理淨膚精萃是含有油類的精萃，但分子極小能快速被肌膚吸收，不留黏膩感，顛覆油類保養品給人厚重、易堵塞毛孔的刻板印象，就算是油肌、敏感肌都能使用。建議在精華液步驟使用，先取2～3滴於掌心溫熱並搓開均勻分布於手掌，再將精萃輕輕按壓至全臉，可幫助精萃更好吸收。

▲大麻籽油保養品。（圖品牌提供）
▲Simple 清妍大麻籽油清透保濕精華乳，50ml，NT$449。

英國知名敏感肌保養品牌Simple也看中大麻籽油特殊而豐富的美容成分，推出大麻籽油清透保濕精華乳，蘊含豐富的維生素與Omega脂肪酸，不只提供保濕，還可幫助肌膚注入活力恢復彈性、延緩老化，舒緩平衡肌膚，大麻籽油特殊的脂肪酸結構還能夠減少肌膚表面水分散失，進一步幫助皮膚達到油水平衡，特別是針對敏感肌惱人的肌膚問題，舒緩、平衡、保濕1瓶就可以達成。

▲Kiehl’s大麻籽油精萃　粉刺痘痘神救星。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s大麻籽油精萃　粉刺痘痘神救星。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THE BODY SHOP 大麻籽密集修護面膜，75ml，NT$850。

THE BODY SHOP更是在20多年前就推出「大麻籽密集修護護手霜」，這款護手霜更創下9秒就售出一瓶的熱銷紀錄，一直都是THE BODY SHOP的明星熱賣商品。而被視為保濕修護聖品的大麻籽系列今年更推出2款全新商品，包含晚安滋養凍膜和保濕沐浴油。

其中大麻籽密集修護面膜蘊含法國大麻籽精華油及豐沛保濕成分，質地豐潤不黏膩，可在睡眠期間充分修護肌膚，一覺醒來肌膚感覺更柔嫩舒緩，水潤觸感長達72小時。

►「大麻籽油」成分正夯！保養專家：平衡保濕一次到位

►LOEWE「大麻」氣味香氛蠟燭引熱議　網：聞起來一定很棒！

關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 大麻籽油, 美容成分, 大麻籽油精萃, Kiehl’s, 契爾氏, 痘痘, 粉刺, 舒緩, 保濕, 鎮靜
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費

蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

跪求量產！日本電車票變超可愛指環　出站前再也不怕搞丟 奧斯塔羅12星座一周運勢0622-0628　牡羊放寬心一切順利、天秤企圖心帶財運 台灣女孩夏日穿衣最容易犯的5禁忌　百搭灰色其實超NG 趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人！火辣中空禮服纏身體態滿分 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg 「樂高球鞋」鐵粉來收藏！神人巧手做限量款AJ1、Yeezy黑魂　還能自選零件DIY 小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面