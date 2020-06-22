粉刺痘痘神級救星！國外賣翻的Kiehl’s「大麻籽油精萃」終於來台

▲被稱為「粉刺痘痘救星」的Kiehl's大麻籽油精萃，今年終於引進台灣。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

近幾年來歐美掀起一波「大麻籽油」保養熱潮，不少國際知名品牌都紛紛投入大麻籽油護膚品的開發，更成為近來大熱的保養趨勢。而紐約保養潮牌Kiehl’s契爾氏也在去年於歐美地區推出了「大麻籽油精萃」超淨化植萃調理淨膚精萃，一上市就引發熱賣，擁有超多5顆星正面好評，更被稱為「粉刺痘痘救星」，讓許多粉絲期待不已，今年夏天終於引進台灣！

▲Kiehl’s 超淨化植萃調理淨膚精萃，30ml，NT$2,000。 （圖／品牌提供）



別看到「大麻」兩字就覺得是壞東西，大麻籽油含有豐富的維生素與Omega脂肪酸，實驗證實能改善皮膚發炎、抗氧化、舒緩肌膚敏感泛紅、調理皮脂分泌並幫助保濕等功效，在國外有「黃金神油」、「抗痘神藥」等之稱。



Kiehl’s今年7月即將上市的超淨化植萃調理淨膚精萃就是運用「大麻籽油」和「奧勒岡精華」兩大話題明星植萃成分打造而成，富含黃金比例不飽和脂肪酸，能舒緩並改善肌膚敏感泛紅狀況，同時長效保濕，減緩乾燥緊繃的不適感，幫助肌膚維持油水平衡，進而改善痘痘粉刺狀況、有效撫平粗糙顆粒感，使肌膚恢復柔嫩平滑狀態。

▲Kiehl's大麻籽油精萃雖然是含有油類，但好吸收的輕盈質地連油肌、痘痘肌都能使用。（圖／記者張毓容攝）



雖然超淨化植萃調理淨膚精萃是含有油類的精萃，但分子極小能快速被肌膚吸收，不留黏膩感，顛覆油類保養品給人厚重、易堵塞毛孔的刻板印象，就算是油肌、敏感肌都能使用。建議在精華液步驟使用，先取2～3滴於掌心溫熱並搓開均勻分布於手掌，再將精萃輕輕按壓至全臉，可幫助精萃更好吸收。



▲Simple 清妍大麻籽油清透保濕精華乳，50ml，NT$449。



英國知名敏感肌保養品牌Simple也看中大麻籽油特殊而豐富的美容成分，推出大麻籽油清透保濕精華乳，蘊含豐富的維生素與Omega脂肪酸，不只提供保濕，還可幫助肌膚注入活力恢復彈性、延緩老化，舒緩平衡肌膚，大麻籽油特殊的脂肪酸結構還能夠減少肌膚表面水分散失，進一步幫助皮膚達到油水平衡，特別是針對敏感肌惱人的肌膚問題，舒緩、平衡、保濕1瓶就可以達成。

▲THE BODY SHOP 大麻籽密集修護面膜，75ml，NT$850。



THE BODY SHOP更是在20多年前就推出「大麻籽密集修護護手霜」，這款護手霜更創下9秒就售出一瓶的熱銷紀錄，一直都是THE BODY SHOP的明星熱賣商品。而被視為保濕修護聖品的大麻籽系列今年更推出2款全新商品，包含晚安滋養凍膜和保濕沐浴油。

其中大麻籽密集修護面膜蘊含法國大麻籽精華油及豐沛保濕成分，質地豐潤不黏膩，可在睡眠期間充分修護肌膚，一覺醒來肌膚感覺更柔嫩舒緩，水潤觸感長達72小時。



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