fb ig video ETtoday search mobile

風.LUXURY／錶王PP耗資187億蓋新樓　推限量紀念錶搶翻

>

▲▼ Patek Philippe,PP 百達翡麗 。（圖／公關照）

▲PP花費近187億元在日內瓦市郊興建全新生產大樓。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歷史悠久的瑞士錶廠迎接下一個50年、100年，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與AP（Audemars Piguet，愛彼），不約而同以全新建築整合品牌工作坊，面對未來挑戰。原定今年不發表新錶的PP，為慶祝位於日內瓦市郊、耗資約187億元興建的全新大樓落成，特別推出Calatrava編號6007紀念鋼錶，862,000元的定價本是錶迷與PP最近的距離，但因具特殊紀念意義，且全球限量1000只，動作不快點也搶不到了。

▲▼ Patek Philippe,PP 百達翡麗 。（圖／公關照）

▲建築內外觀細節藏鐘錶細節，機芯齒輪圖案出現在玻璃窗上。

PP從2015年開始興建樓高10層的全新大樓，歷經5年建造呈現外型如遠洋巨輪的大樓，品牌表示大興土木並非想提高目前每年6萬2000只腕錶的產量，而是想確保整合生產資源，腕錶研發、生產、稀有手工藝、珠寶鑲嵌等部門匯集於此，提高公司效率。

▲▼ Patek Philippe,PP 百達翡麗 。（圖／公關照）

▲PP為了慶祝新廠的落成，推出限量1000只的型號6007A-001紀念腕錶，862,000元。

▲▼ Patek Philippe,PP 百達翡麗 。（圖／公關照）
▲紀念錶的藍寶石水晶鏡面後底蓋上裝飾Calatrava十字星圖案、「New Manufacture 2019」字樣。

每逢歷史重要時刻，PP總會推出特殊錶款紀念，此次慶祝新大樓落成打造的Calatrava 6007A是全新的型號，也是此系列難得的運動風精鋼錶款，面盤中央是類似碳纖維紋路的裝飾，搭配巴頓式指針、三角形時標組成的軌道分鐘刻度、阿拉伯數字時標，最特別的是綴以白色縫線的小牛皮錶帶，呈現如織品紋路流露活潑氣息；透明錶背則顯露324SC自動上鍊機芯，後底蓋同時裝飾Calatrava十字星圖案、「New Manufacture 2019」字樣，「2019」代表第一批作業小組遷至全新生產大樓的年份。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

AP博物館工作坊（Musée Atelier）獨特的螺旋造型建築坐落於瑞士在汝拉山谷。

AP位於瑞士汝拉山谷全新博物館工作坊（Musée Atelier），今（25日）正式開幕，外型是現代感的玻璃帷幕螺旋式結構展館，與品牌最古老的建築相依偎，博物館展出橫跨200年歷史的300多款懷錶與腕錶，完整呈現品牌的在複雜功能、微型化和顛覆常規的設計三方面特色，此外，內部設有傳統製錶工作坊，讓訪客能近距離欣賞AP的高超工藝。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲在螺旋式結構展館的中心是1899年問世的AP複雜功能傑作Universelle懷錶。

fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

辣媽度假拼時尚　李晶晶魔術比基尼露深溝、Melody包緊靠美腿取勝

辣媽度假拼時尚　李晶晶魔術比基尼露深溝、Melody包緊靠美腿取勝

路易王子、夏綠蒂公主穿500元有找平價衣　與爸爸草地打滾

路易王子、夏綠蒂公主穿500元有找平價衣　與爸爸草地打滾

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得 連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！ 林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品 郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精 Melody敗卡地亞新貨快、狠、準　268萬行頭洩貴婦身分 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面