風.LUXURY／錶王PP耗資187億蓋新樓　推限量紀念錶搶翻

▲PP花費近187億元在日內瓦市郊興建全新生產大樓。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歷史悠久的瑞士錶廠迎接下一個50年、100年，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與AP（Audemars Piguet，愛彼），不約而同以全新建築整合品牌工作坊，面對未來挑戰。原定今年不發表新錶的PP，為慶祝位於日內瓦市郊、耗資約187億元興建的全新大樓落成，特別推出Calatrava編號6007紀念鋼錶，862,000元的定價本是錶迷與PP最近的距離，但因具特殊紀念意義，且全球限量1000只，動作不快點也搶不到了。

▲建築內外觀細節藏鐘錶細節，機芯齒輪圖案出現在玻璃窗上。

PP從2015年開始興建樓高10層的全新大樓，歷經5年建造呈現外型如遠洋巨輪的大樓，品牌表示大興土木並非想提高目前每年6萬2000只腕錶的產量，而是想確保整合生產資源，腕錶研發、生產、稀有手工藝、珠寶鑲嵌等部門匯集於此，提高公司效率。

▲PP為了慶祝新廠的落成，推出限量1000只的型號6007A-001紀念腕錶，862,000元。



▲紀念錶的藍寶石水晶鏡面後底蓋上裝飾Calatrava十字星圖案、「New Manufacture 2019」字樣。

每逢歷史重要時刻，PP總會推出特殊錶款紀念，此次慶祝新大樓落成打造的Calatrava 6007A是全新的型號，也是此系列難得的運動風精鋼錶款，面盤中央是類似碳纖維紋路的裝飾，搭配巴頓式指針、三角形時標組成的軌道分鐘刻度、阿拉伯數字時標，最特別的是綴以白色縫線的小牛皮錶帶，呈現如織品紋路流露活潑氣息；透明錶背則顯露324SC自動上鍊機芯，後底蓋同時裝飾Calatrava十字星圖案、「New Manufacture 2019」字樣，「2019」代表第一批作業小組遷至全新生產大樓的年份。

▲AP博物館工作坊（Musée Atelier）獨特的螺旋造型建築坐落於瑞士在汝拉山谷。

AP位於瑞士汝拉山谷全新博物館工作坊（Musée Atelier），今（25日）正式開幕，外型是現代感的玻璃帷幕螺旋式結構展館，與品牌最古老的建築相依偎，博物館展出橫跨200年歷史的300多款懷錶與腕錶，完整呈現品牌的在複雜功能、微型化和顛覆常規的設計三方面特色，此外，內部設有傳統製錶工作坊，讓訪客能近距離欣賞AP的高超工藝。

▲在螺旋式結構展館的中心是1899年問世的AP複雜功能傑作Universelle懷錶。

