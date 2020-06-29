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包・開箱／PRADA最火腋下包竟不是HOBO？女星都改瘋「Sidonie」復刻包

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▲PRADA「Sidonie」包系列是現在最火的「腋下包」款式之一！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／專題報導

今年「腋下包」浪潮轟轟烈烈地席捲時尚圈，各大品牌都爭相推出，而PRADA便是帶起風潮的最大推手之一，說到PRADA「腋下包」，也許你腦中第一個浮現的是經典HOBO包，不過《ET FASHION》要告訴大家，現在正火的可是「Sidonie」系列！女星曾之喬、王淨還有鄉民女神吳卓源都搶著背，以下一起來瞧瞧它的美。

▲PRADA腋下包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲PRADA腋下包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲PRADA腋下包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲女星們都紛紛愛上了「Sidonie」腋下包手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@_ginglebellaaa、@juliawu94）

PRADA的「Sidonie」手袋在2019年早春時亮相，其外型源自於西元2000年的春夏系列包款，可說是重新復刻再推出，今年則是將原先的皮革背帶改為鏈帶背帶，也將整體包型的寬度、下緣流線型設計的弧度改良，進而成為現下最火的「腋下包」款式之一，除了經典黑、白之外，還增加了鮮豔火紅色、經典藍色與溫柔裸粉色，國內外女星、時尚超模們幾乎人手一顆。

▲PRADA腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

今日《ET FASHION》為大家挑選了2020的年度色經典藍，以及最能襯托典雅氣質的白色款式，近賞「Sidonie」系列腋下包的魅力所在：

「Sidonie」延續了符合人體工學的流線型設計，以及利用皮革帶拉出金屬環來掀蓋開包的方式，一切都強調「順手」，包內空間雖不算大，卻也足夠放入手機與錢夾，並附有一個小暗袋。

▲PRADA腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲改版後的金屬鏈帶藏有2種背法。（圖／記者王則絲攝）

背帶改良的部分則是使「Sidonie」爆紅的原因之一，將金屬鍊帶由兩側拉起，兩條重疊便可以當作「腋下包」使用；而當你單拉起附有皮革背帶的那一側，則可隨時轉換成肩背包、斜背包，2 WAY的背法大大提升了實用性，讓女孩們不論是休閒搭配、或是需要正裝出席的場合，都能靈活運用。

▲PRADA腋下包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Sidonie金屬鍊帶肩背包，NT＄73,000。

【同場加映】

＃CELINE AVA BAG 凱旋門花紋半月包

CELINE的半月形腋下包被BLACKPINK成員Lisa給一舉背紅，從去年背到現在依然人氣不減。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲CELINE AVA BAG 凱旋門花紋半月包NT＄36,000。（圖／品牌提供）

＃BY FAR

來自保加利亞的小眾品牌BY FAR以飛快的速度席捲IG，在歐美網紅、韓流明星之間竄紅，品牌便是以「腋下包」為主打包款，價位約落在一～二萬元台幣，對於小資女孩來說相當友善，且時髦度不輸精品大牌。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲IG上火紅的「腋下包」小眾品牌。（圖／翻攝自IG@byfar_official）

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關鍵字：

包開箱, PRADA, 腋下包, Sidonie, 曾之喬, 王淨, 吳卓源
fashion.net

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