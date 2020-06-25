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美妝大神Pony公開「私房瘦小臉按摩手法」　法令紋、眼周細紋都有救

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▲美妝大神Pony私房瘦小臉按摩手法。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

▲南韓美妝大神Pony不僅化妝技巧好，連保養都很有一套。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Pony小紅書、IG

常聽說保養時做臉部按摩能促進循環代謝、幫助肌膚維持好狀態，有益美容養顏，但實際上到底該怎麼操作，或許很多人都一頭霧水，只能隨便按按就了事。南韓美妝大神Pony（朴惠敏）近日特別公開自己的私房按摩手法，包含臉部、眼周到頸部，完整一套緊緻瘦小臉按摩，再搭配適合自己的護膚品，不用去美容院所，自己在家就能做臉部SPA保養。

▲美妝大神Pony私房瘦小臉按摩手法。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

#眼周

Pony提醒塗眼霜時最好用使用無名指指腹點塗在眼周，並且輕輕拍按讓肌膚稍微吸收，接著用大拇指第一指節輕輕按壓眼周，上眼眶要從內眼角開始向外輕壓，下眼眶則是從眼尾向內眼角按壓，不僅能幫助眼霜塗到細紋中，還能幫助疏通血液循環。

▲美妝大神Pony私房瘦小臉按摩手法。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

#臉部

按摩臉部肌膚時，先將精華或乳霜放在掌心搓熱再塗抹到臉上，她會從鼻子向臉頰兩邊往外按，這樣可幫助減輕法令紋、避免法令紋產生，臉頰的部分則要搭配畫圈的方式按摩，能幫助吸收。

▲美妝大神Pony私房瘦小臉按摩手法。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

#頸部

除了臉部肌膚之外，Pony也很重視頸部的保養，她提到頸部是臉部肌膚的延伸，卻是常被忽略保養的部位，而疏忽保養頸部的下場就是很容易暴露年齡。對於頸部的保養、按摩，她不是用乳液或乳霜帶到就好，她認為使用頸霜效果會更好。

取適量頸霜塗抹頸部並輕輕拍打，讓頸部肌膚吸收保養成分，再將四指併攏，由下往上做拉提按摩，還可以搭配刮痧板或是按摩滾輪使用，幫助疏通經絡，效果會更好，重複做由下往上拉提按摩的動作，直接頸霜完全吸收就可以了。

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關鍵字：

保養, 護膚, Pony, 朴惠敏, 美妝大神, 美妝部落客, 按摩, 按摩手法, 瘦小臉, 拉提, 緊緻, 眼周, 頸部
fashion.net

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