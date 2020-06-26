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一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷

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▲▼一半的人都做過！5個常見的「敷面膜錯誤」 。（圖／翻攝自IG）

▲敷面膜眉角多，敷錯不僅白花冤枉錢，甚至會爛臉。（圖／翻攝自IG/skincare）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前《美妝公社》有網友分享，她為了省錢，早上敷完後摺好面膜放冰箱，晚上再敷一次才丟，這重複敷臉的方式嚇壞了大家，建議她寧可以便宜一點的面膜，直言面膜敷完再冰裡面不少細菌，到時候爛臉不值得啊！敷面膜其實陷阱超多，做錯以下幾件事，不只白花冤枉錢，更有可能會爛臉！

▲▼一半的人都做過！5個常見的「敷面膜錯誤」 。（圖／翻攝自IG）

天天敷面膜

許多女星都號稱天天敷面膜，前提是必須了解面膜內成分，通常來說面膜內成分較為複雜，天天敷容易引發過敏。就皮膚科醫師觀點來說，並不建議天天敷臉。許多人敷完臉就覺得臉變亮，醫師提醒這或許是短暫效果，必須觀察3-4周才能對「效用」下定論。

敷完面膜不洗臉

敷完面膜洗臉與否，其實是個人習慣，但若是因為貪圖不洗臉，以為會有更多美容效用，這就大錯特錯。其實面膜成分能被肌膚吸收的有限，正常來說敷15分鐘就是上限，停留再久也無法吸收，若是臉上黏糊糊倒頭就睡，或許有可能引發肌膚不適。

▲▼一半的人都做過！5個常見的「敷面膜錯誤」 。（圖／翻攝自IG）

面膜放冰箱

炎熱夏季，許多人喜歡把面膜放到冰箱中，曬後來一片能夠消暑降溫。但是就面膜原理來說，主要是藉由敷臉時的密封效果讓溫度上升，促使保養成分被肌膚吸收，但冰過的面膜會使肌膚表層毛孔緊縮，有降低精華吸收的可能性。

敷完不做保濕

很多人以為敷完面膜就大功告成，許多人都忽略了面膜後的鎖水步驟，若是不圖乳液做好鎖水，就白白浪費了面膜，而且夏天睡覺通常都會開冷氣，空調更會加速臉部水分流失，因此乳液步驟絕不可省略。

▲▼一半的人都做過！5個常見的「敷面膜錯誤」 。（圖／翻攝自IG）

洗澡敷面膜

許多人會趁著洗澡時後敷臉，認為這樣省時又方便，但洗澡時的熱氣會讓肌膚毛孔張開，此時是排出髒污的最佳時刻，若是這時候敷上面膜，使得髒東西無法排出，這樣反而會造成反效果。

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關鍵字：

面膜, 錯誤, 保養, 觀念
fashion.net

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