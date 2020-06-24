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Jennie、IU「純慾系妝容」軟萌中帶魅惑！掌握6重點　讓男生無法抗拒

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最近小紅書上討論度超高的「純慾系妝容」你知道嗎？簡單來說就是融合了渣女妝、及綠茶妝重點，有勾引人心的魅惑感、又有少女感的微醺妝，是男生最難以抗拒的妝容類型，一起看看純慾系妝容重點解析！

純慾系妝容重點1：

純慾系妝容就是一半清純一半慾，比起一眼看穿的渣女妝、更像是帶點渣氣的綠茶妝容感，有少女的無辜清純感、又有種冶豔的性感氛圍，完全是男生抗拒不了的心機妝！純慾系妝容整體偏淡妝，不以勾人、魅惑感為主，而以色彩帶出微醺感，所以較清甜，也不會給人一種銳利感。

純慾系妝容重點2：

最大限度弱化五官的銳利感，舉例來說像是眼線、眉毛、睫毛、修容都要淡化，不強調立體感及五官突出，以大面積的色塊帶出少女微醺感，所以整個化妝重點會落在腮紅、眼影及唇彩上，色系上蜜桃、淡粉色等都很推薦，像是自然血色、嬌羞微醺感的色系是首選。

純慾系妝容重點3：

眼影的話像蜜桃色也很推薦，可以用粉膚色、蜜桃色眼影掃過整個眼周，再用粉棕色疊擦淡淡的漸層，眼線的話最多以棕色畫出細緻的內眼線，睫毛稍微夾翹、刷上底膏即可，這樣的眼妝雖然很淡、但卻有強調眼部輪廓的效果，非常純真可愛、自然的無害感眼妝。

純慾系妝容重點4：

眉毛的部分，比起強調毛流感、更建議以眉粉帶出淡淡的色塊感，顏色可以偏淺一點、像是淺咖啡色就很推薦，暈染後有種柔柔霧霧的感覺，眉型整體可以是自然的眉型、非常柔和。

純慾系妝容重點5：

純慾系妝容的重點落在腮紅，可以與眼影是同一個色調，以蜜桃、淡粉色調為主，在眼下部位大範圍「橫向」暈染，第一層淡淡的大範圍刷過、第二層在蘋果肌至高點在加強第二層，大範圍的色塊感強調微醺、同時保有少女的嬌羞感妝容。

純慾系妝容重點6：

唇彩的話則以飽滿、水潤為主，可以將唇彩稍微往外塗一點點、接著再以棉花棒或手指稍微暈染唇線，有種少女感的嘟嘟唇感覺，讓人有想親吻的慾望。

文／美人圈　

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

純慾系, 妝容, 化妝, 教學
fashion.net

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