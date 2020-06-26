亮･珠寶／絲繩手環好年輕　卡地亞三環經典不到2萬入手

▲莫莉佩戴卡地亞Trinity彩色絲繩手環混搭LOVE手環。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

踏入珠寶世界的門檻不低，想擁有天天可佩戴的經典、又容易入門的珠寶，搭配絲繩的手環是首選，繩上的貴金屬墜飾皆為品牌的招牌設計，例如卡地亞不到2萬元的（Cartier）Trinity三環系列、LV（Louis Vuitton，路易威登）花卉圖案點綴的EMPREINTE手環等，搭配各式彩色絲繩更顯年輕活力。

▲卡地亞Trinity薰衣草紫絲繩手環（左）與夏日黃款式各17,700元。

卡地亞三環相扣

1924年卡地亞創作第一只三環相扣的Trinity戒指，運用三種材質代表三種意義，分別為白金象徵友情、黃金代表親情、玫瑰金詮釋愛情，歷經近百年依然是品牌暢銷款，今夏推出色彩繽紛的Trinity墜飾彩色絲繩手環，隨附黑色絲繩，KOL莫莉示範Baby Blue絲繩手環再疊戴LOVE手環，很活潑呢！

▲LV EMPREINTE 黃K金手環34,800元，原附黑絲繩，可加購其他顏色絲繩。（圖／翻攝LV官網）

LV集合花卉鉚釘

Monogram花卉圖案與行李箱鉚釘印記，是LV最知名的兩大經典元素，可調整長度黑繩的EMPREINTE手環，串上了18K金或玫瑰金的鏤空花朵墜飾，側邊綴以鉚釘，品牌辨識度百分百，可至專賣店再添購其他顏色的繩環做變化，亦可將鍊墜取下搭配項鍊佩戴。

▲Qeelin戴小紅帽的Qin Qin金魚手環（上）12,500元，Wulu葫蘆手環11,000元。（圖／翻攝Qeelin官網）



Qeelin可愛取勝

華人珠寶品牌Qeelin把招牌的Qin Qin金魚與Wulu葫蘆縮小了，推出XXS超迷你的版本裝飾絲繩手環，前者尤其可愛，小金魚戴上了鑲嵌紅寶石的小帽子，顯見即使變迷你而不若大件珠寶華麗，但設計與做工不打折，靠可愛look取勝。