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《傳聞中的陳芊芊》趙露思同款唇色登熱搜！親自推薦6支愛用口紅

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最近因為《傳聞中的陳芊芊》爆紅的流量小花趙露思，不只討論度飆高，連愛用的同款唇膏都在陸網爆紅！以下就盤點6款露思親自推薦的愛用唇膏，每一支顏色都溫柔又仙氣滿滿！想要跟露思一樣甜，絕對要收～

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

趙露思同款唇膏推薦1：Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇露（#500），NT$1350

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

GA小胖瓶從上市以來就很夯～露思愛用的則是#500這色！它是一個很少女的莓果色，上唇之後看起來活潑，但又不會不穩重，反而是很知性、氣質的溫柔感！

趙露思同款唇膏推薦2：Chanel 香奈兒超炫耀的柔霧唇釉（#960 AVANT-GARDISTE） 9ml，NT$1250

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

#906是一個非常正宗的漿果紅色，露思表示上唇後特別提氣色，薄塗很甜美，厚塗很有氣勢，拿來做咬唇妝也很好看，它的質地是很漂亮的絲絨霧面妝感，而且持久度很高，吃飯喝水也不太沾杯～不過乾唇人要記得做好唇部保濕！

趙露思同款唇膏推薦3：MAC 12H染唇露（#106 No Interruptions） 8.5ml，NT$1000

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

MAC棒棒糖#106也是一款很氣質的漿果色（露思真的很喜歡漿果色啊～），上唇後是水潤妝感，但是持久度非常高，薄擦帶有一點乾燥玫瑰色調，看起來很減齡，厚擦就是知性酒紅色！

趙露思同款唇膏推薦4：YSL 奢華緞面漆光唇釉（#407 裸粉間奏），NT$1300

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

YSL#407相信沒有女孩不知道！不只在美妝版上紅到不行，也是露思親自pick的愛用唇色～這支唇膏這麼受歡迎的原因就是因為它可甜可鹽！薄擦是很日常又溫柔的正宗乾燥玫瑰色，厚擦則是顯白又氣質的玫瑰棕色！

趙露思同款唇膏推薦5：YSL 奢華緞面鏡光唇釉（#12 自由），NT$1300

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

這款就是露思pick的仙女神色，也是小紅書上爆紅的《哦！我的皇帝陛下》女主洛菲菲同款唇色！露思表示她在《哦！我的皇帝陛下》全程使用這款唇釉，而且不只是劇中同款色號，他自己更是已經回購第二次！它上唇後是很漂亮的水光質地，甜甜的亮玫瑰色和啾Ｃ果凍感，絕對是斬男必收神色！

趙露思推薦護唇膏：蘭蔻 絕對完美玫瑰修護唇霜 15ml，NT$2000

▲趙露思同款唇膏。（圖／美人圈）

最後一款是趙姐特別要推薦給大家的護唇膏！蘭蔻唇霜雖然比較冷門，但卻是露思超愛用的唇部保養～他表示自己如果嘴唇特別乾燥，甚至卡死皮、唇紋嚴重時，只要塗抹這蘭蔻家的唇霜，就可以立刻修復死皮！

文／美人圈　圖／翻攝自Giorgio Armani、小紅書＠趙露思、＠鹿男、＠寿培培、＠内双女孩在线涂嘴、＠莫拉古、＠Lemo98、＠Seventeen不叫十七

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

趙露思, 傳聞中的陳芊芊, 口紅, 唇膏, 護唇膏
fashion.net

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