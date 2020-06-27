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劉詩詩大秀神級「直角肩」儀態滿分　駕馭淺藍長裙一秒變少女

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▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩出席公開活動，展現超撩人「直角肩」引發熱議。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

疫情趨緩，大陸女星劉詩詩近日拼產後復出，產子一年的她不僅身材恢復得宜，日前出席公開活動時，更換上一身平口荷葉邊洋裝大秀傲人「直角肩」，從上到下流露曼妙儀態，似乎比起生產前更為亮眼，果然畫面曝光後便火速登上微博熱搜。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩換上一身Carolina Herrera 2020早秋淺藍色格紋長裙大秀「直角肩」 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

劉詩詩與吳奇隆在去年（2019）迎來一子，待疫情趨緩才陸續復工，19日出席公開活動時，劉詩詩綁起清秀低馬尾換上一身Carolina Herrera 2020早秋淺藍色格紋長裙，頗有春夏交接的活力氣息。而平口剪裁更是大大發揮了她「直角肩」的優勢，領口搭配胸前的荷葉邊細節展開，裙裝淡藍色系襯托下使得肌膚更為白皙，劉詩詩更在腰間點綴黑色腰封，讓整體富有層次感，身材玲瓏有致絲毫看不出已經產子，一舉一動都突顯絕佳氣質。

事實上劉詩詩不僅6歲就開始學習芭蕾舞，姿態曼妙更是在演藝圈數一數二，過往就曾因頸部曲線相當流暢，以「天鵝頸」、「直角肩」的美名頻頻登上熱搜，這回再駕馭平口洋裝，依然讓眾多粉絲驚艷。換個造型，工作滿檔的劉詩詩再以淺藍色短裙登上雜誌封面，雖是側臉出鏡，表現力仍是十分亮眼，不僅小露白皙長腿，短髮之下的裙裝打扮更是學生氣息滿滿，多種造型都能輕鬆駕馭。

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關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, 天鵝頸, 直角肩, 微博, 女星, 熱搜, Carolina Herrera
fashion.net

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