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全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

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說到最經典百搭的包包，第一個想到不外乎就是「全黑款」，2020 早秋各大精品品牌不約而同將「優雅黑包」重新演繹，為大家帶來多款簡約實用且極富質感的IT BAG，眾多韓星都率先背上，到底有那些必收黑色精品包？趕快筆記好get同款！

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #Jessica、Krystal同款
Louis Vuitton Pont 9，NT$132,000

提到2020早秋最新It bag絕對要提到「LV Pont 9！」Pont 9 設計靈感源自於巴黎著名地標新橋，以奢華牛皮材質點綴上精緻的Logo金扣，一改老花風格，這次LV呈現沉穩又大氣的路線，高質感的設計讓人一眼就愛上。韓星Jessica、Krystal姐妹花各自背上「經典黑」，優雅俐落的女神氣場全開，說它是2020爆款真的不為過！

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #BLACKPINK JISOO、李多熙同款
Dior Bobby 小牛皮肩背包，NT$99,000

DIOR 2020 全新包款「Dior Bobby」，可是近期社群平台的洗版王！Bobby包靈感來自迪奧先生的愛犬，如同想像般擁有圓潤外型，使用頂級 Box 小牛皮打造，包身正面飾有 CD 字母，新月外型復古典雅之餘，也多了一絲摩登休閒氣息。韓國女團BLACKPINK的成員JISOO、演員李多熙等人都在IG狂曬包，展現氣質優雅、時髦俏皮不同風格。

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #全智賢、金喜愛同款
Alexander McQUEEN Story 肩背包，US$2,510

幾天前Alexander McQUEEN宣布將由全智賢擔任韓國品牌大使後，一系列美圖如旋風般席捲整個時尚圈，其中全智賢手中的Story 肩背包也成功引起話題。2020春夏Story手袋以簡約黑、白兩色貫穿，簡單率性的黑色外型，搭配金屬手把與鏈袋設計，極具前衛風格，除了肩背、斜背外，也可以當作手拿包使用。因《夫婦的世界》而備受喜愛的演員金喜愛，也在IG私服中背過Story包。

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #IU同款
Gucci 1955 Horsebit 小型手提包，NT$84,400

Gucci 1955 Horsebit系列，以經典的馬銜鍊設計而聞名，早秋系列中推出「黑色手提包」，類似貝殼包的梯形外型，復古百搭之餘，更顯氣質優雅。IU在多套日常穿搭、機場穿搭中都帶著它！

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #孫藝珍同款
Longchamp Roseau 手提包 ，NT$13,600

Longchamp全新Roseau 系列在本季被重新打造，經典竹節鎖扣搭配加大後的提把提耳，推出各式優雅摩登的尺寸。孫藝珍在《愛的迫降》中選用最百搭的黑色Roseau手提包作為辦公包，不只大容量實用，簡單俐落的包身配上鮮豔唇色與墨鏡，融合典雅、精緻與帥氣，完美展現女總裁風範。

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #潤娥同款
Prada 尼龍水桶包、Saffiano 皮革手提包，NT$62,000

Prada早秋系列重新打造多款經典包，將品牌最熱門的Saffiano小牛皮系列和尼龍系列換上新樣式。歷久不衰的「Saffiano 黑色皮革手提包」改以新版標誌性三角logo，拋棄以往突起的立體設計，新款銀色logo更顯俐落簡單。輕盈的尼龍包變身為水桶包型態，可愛度破表，潤娥以一身黑毛衣、棕色吊帶褲裝，搭配迷你水桶包，好感度超高！

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #宋慧喬同款
Bottega Veneta The Chain Pouch 金屬鏈帶雲朵包，NT$114,600

BV鼎鼎大名的雲朵包改良版，以黑色雲朵包為基底，增添寬版金屬鏈環背帶，讓柔美的雲朵包多了一分率性與時髦感。宋慧喬出席Bottegaveneta 秋冬時裝周時，身著一襲黑洋裝、黑絲襪，搭配同色鍊帶雲朵包與紅唇，展現屬於強勢御姊的高冷女人味，讓人深深著迷。

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

2020 話題「黑包」推薦 #Twice 娜璉、Momo同款
Versace Virtus 相機包

Versace Virtus手袋系列自從推出後一直備受關注，2020早秋再次以「經典黑色調」重磅登場！Virtus系列名字取自羅馬女神維爾圖斯 (Virtus)，象徵力量、勇氣和個性，包款中間綴以巴洛克花紋金屬 V 字，華麗而迷人完美傳達品牌個性。除了有手提包、腰包、半圓斜背包等多種款式，新推出的「相機包」小巧實用備受注目。

▲黑色包包推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自Versace、DIOR、LV、Prada、Netflix愛的迫降截圖、Longchamp、Gucci、IG@alexandermcqueen、@kyo1122、@newbotteg、@dlwlrma、@heeae_official、@sooyaaa__、@dahee0315、@jessica.syj、@vousmevoyez

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

黑色包包, 包包, 精品包, 韓星, 女星
fashion.net

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