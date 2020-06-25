fb ig video ETtoday search mobile

全家也跟Nike玩聯名？這雙SB Dunk配色直接完勝7-11版本

>

編輯／Duke

便利商店占據生活很大一部分，在台灣則有「全家」及「7-Eleven」兩大連鎖超商，彼此都會針對品項、獨家商品、集點活動相互競爭。而在7-Eleven與Nike宣布攜手推出SB Dunk Low後，全家為了展現不服輸的一面，竟然也與Nike合作發行「全家版SB Dunk Low」，隨後更引起熱烈討論，網友表示：「帥慘」、「感覺可以做台灣超商系列」。

▲全家版NIKE SB DUNK。（圖／翻攝自Artpeace graphic FB）

▲全家版Nike SB Dunk Low。（圖／翻攝自Artpeace graphic FB）

眼看7-Eleven與Nike聯手的討論度太過火熱，便有台灣的藝術團隊突發奇想，分別在鞋頭、鞋身及後跟注入綠、藍、白三色，來象徵全家標誌性色彩，最後再搭配黑色Swoosh及Logo點綴，完成全家版SB Dunk Low的設計。

該鞋款所富含的創意與手工藝，其實是由藝術團隊Artpeace graphic（ATPC）一手包辦，不過ATPC目前沒有提供販售，只能期盼未來Nike與全家合作時，能讓這雙鞋成真了。不僅全家配色SB Dunk Low，ATPC還提供音響、精品包、水壺、安全帽的客製設計服務，若想擁有獨一無二的單品，不妨嘗試看看吧！

近年球鞋客製相當盛行，原因在於從材質到設計都可以自己決定，只需與客製團隊討論即可，因此就連周湯豪、特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）都擁有。目前台灣除了ATPC，還有善於透過全新手法改造球鞋的OLNS；國外部分則有DM Custom Sneakers、Kickstradomis、stompinggroundcustoms等，有興趣都可以到上述團隊的IG或Twitter帳號查看相關設計。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

全家, 7-Eleven, 便利商店, Nike, SBDunkLow, 球鞋客製, 藝術團隊, ATPC, 周湯豪, 特斯拉執行長
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

經常覺得疲勞要小心！錯誤減肥5大徵兆　難怪瘦沒多久又復胖

經常覺得疲勞要小心！錯誤減肥5大徵兆　難怪瘦沒多久又復胖

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

IG中毒者必收的22個「GIF關鍵字」！質感手繪插圖　讓限時動態更可愛 超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到 木村心美初次嘗試「暗黑性感」風　成功駕馭全靠媽媽神助攻！ 星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯 提早1年開幕！台中2萬坪三井LaLaport商場　2022年對外見客 終於等到！青春露超狂特價3788元　記住5＋3用法、一滴都不浪費 鍋寶氣炸鍋10780元➔2890元還有隱藏版優惠！3個理由讓你非買不可

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面