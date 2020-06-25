全家也跟Nike玩聯名？這雙SB Dunk配色直接完勝7-11版本

編輯／Duke

便利商店占據生活很大一部分，在台灣則有「全家」及「7-Eleven」兩大連鎖超商，彼此都會針對品項、獨家商品、集點活動相互競爭。而在7-Eleven與Nike宣布攜手推出SB Dunk Low後，全家為了展現不服輸的一面，竟然也與Nike合作發行「全家版SB Dunk Low」，隨後更引起熱烈討論，網友表示：「帥慘」、「感覺可以做台灣超商系列」。

▲全家版Nike SB Dunk Low。（圖／翻攝自Artpeace graphic FB）

眼看7-Eleven與Nike聯手的討論度太過火熱，便有台灣的藝術團隊突發奇想，分別在鞋頭、鞋身及後跟注入綠、藍、白三色，來象徵全家標誌性色彩，最後再搭配黑色Swoosh及Logo點綴，完成全家版SB Dunk Low的設計。

在 Instagram 查看這則貼文 Artpeace graphic（@atpc.one）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 下午 4:55 張貼

該鞋款所富含的創意與手工藝，其實是由藝術團隊Artpeace graphic（ATPC）一手包辦，不過ATPC目前沒有提供販售，只能期盼未來Nike與全家合作時，能讓這雙鞋成真了。不僅全家配色SB Dunk Low，ATPC還提供音響、精品包、水壺、安全帽的客製設計服務，若想擁有獨一無二的單品，不妨嘗試看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Artpeace graphic（@atpc.one）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 下午 7:08 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Artpeace graphic（@atpc.one）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 1:15 張貼

近年球鞋客製相當盛行，原因在於從材質到設計都可以自己決定，只需與客製團隊討論即可，因此就連周湯豪、特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）都擁有。目前台灣除了ATPC，還有善於透過全新手法改造球鞋的OLNS；國外部分則有DM Custom Sneakers、Kickstradomis、stompinggroundcustoms等，有興趣都可以到上述團隊的IG或Twitter帳號查看相關設計。

在 Instagram 查看這則貼文 周湯豪 NICKTHE®EAL（@nickthereal4sho）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 14 日 上午 7:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 DeMarco Custom Sneakers（@dmcustomsneakers）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 1 日 下午 12:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 （@oldnews_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 下午 8:52 張貼

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