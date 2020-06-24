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圓臉女星都靠髮型遮肉！趙露思、朴信慧的大波浪捲、八字瀏海修飾力超強

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圓臉人想要剪短、燙髮，卻不知道什麼造型最修飾臉型？那以下4位圓臉女星pick的髮型你絕對不能錯過！從流量小花趙露思、趙麗穎，到大勢韓星朴信惠、金裕貞，最能修飾臉型的髮型都在這！

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

趙露思圓臉髮型1：三七分大波浪

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

趙露思最常見的髮型就是長髮跟大波浪的組合！對於圓臉人來說，長髮其實是最好拉長臉型的造型～再加上大波浪跟三七分都可以修飾臉部線條，讓肉肉的臉頰看起來更有稜角，視覺上就更顯瘦～

趙露思圓臉髮型2：編髮Ｘ胎毛瀏海

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

除了一般的大波浪長髮之外，編髮造型對於圓臉人來說其實也很友善！尤其是將額前髮往後梳的編髮，因為這類造型能夠拉高視覺上的額頭高度，再搭配上胎毛瀏海，就能遮住臉部邊緣的肉感～

趙露思圓臉髮型3：編髮 高丸子頭

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

如果想要清爽一點的編髮，高丸子頭跟低馬尾兩種編法也很適合～都能在視覺上拉長臉部的長度，只要在鬢角、額角附近拉出自然的胎毛瀏海，看起來就減齡又修飾臉型！

朴信惠圓臉髮型1：八字瀏海Ｘ波浪捲

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

朴信惠不管是留長髮還是短髮，必備的瀏海造型一定是八字瀏海！八字瀏海不僅能夠從正面修飾臉部肉感，從側面看起來，五官也會更立體～如果是短髮的話，可以搭配一卷波浪捲，讓捲度剛好位在耳朵附近，修飾臉型效果就很好！

金裕貞圓臉髮型1：三七分大波浪捲

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

金裕貞也是大波浪捲的愛好者～他跟趙露思一樣，在選擇劉海分邊時，都會以三七分的方式來修飾臉型，因為三七分能夠從斜角拉長臉部線條，所以想要留長瀏海的圓臉人，建議可以搭配三七分！

金裕貞圓臉髮型2：花苞短髮

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

這款短髮非常特別！他的捲度乍看之下很像內彎，但其實髮尾更有層次，且捲度是往後、向上的～因此能夠分散對於肉臉的注意力，讓圓臉人看起來更顯瘦！再搭配上能夠修飾額角的八字瀏海就很甜美～

趙麗穎圓臉髮型1：三七分大波浪

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

從趙露思看到最後一位圓臉女星趙麗穎，就知道對於圓臉人來說最友善的髮型非三七分大波浪莫屬！基本上是所有圓臉女星都會留的髮型～而且大波浪不僅很能修飾圓臉，也很好整理，很適合懶癌患者XD

趙麗穎圓臉髮型2：中長髮Ｘ水波紋

▲圓臉修飾髮型。（圖／美人圈）

近年很夯的水波紋捲度是很能夠修飾臉型的髮型，而中長髮可以說是最不挑臉型的髮型長度～因此兩者的搭配對於圓臉人來說修飾度更好，想要剪短的人選這款髮型絕對不會錯！

文／美人圈　圖／翻攝自익스트림무비、보기조아、微博＠趙露思、＠趙麗穎、金裕貞IG、朴信惠IG、뉴시스、小紅書＠趙露思

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

圓臉, 修飾, 臉型, 髮型, 趙露思, 朴信惠, 趙麗穎, 金裕貞
fashion.net

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