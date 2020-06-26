網美必玩！FENDI「夏季濾鏡＋貼圖」　IG用法一次公開

記者鮑璿安／台北報導

隨著IG成為新世代主流，連FENDI也在近日正式推出全新濾鏡，以California Sky 系列為靈感，充滿度假風情的衝浪板、冰棒、夏日飲品等元素，再加上FF Logo點綴十分可愛，當然最重要的是完全免費，大家快點拿起手機拍限時動態玩一波。！

▲FENDI 也推出IG濾鏡，以California Sky 系列為靈感打造。（圖／翻攝自IG）

IG限時動態濾鏡戰爭激烈，連FENDI也在近日正式推出California Sky 系列讓民眾免費玩一波，此次系列以品牌設計總監Silvia Venturini Fendi 與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 繼去年七月合作打造倫敦 Harrods 百貨的 FENDI CAFFE 及 Peekaboo Bar 期間限定店之後，再度獨家攜手合作，為了打造美國加州充滿活力又自由奔放的風情而展開。

Joshua Vides以獨特黑白兩色麥克筆繪畫風格而享譽全球，延續其著名的黑白兩色設計風格，繪製多款散發出都會及度假風格的車縫線和滾邊，創作出令人眼花繚亂的精美圖案與迷人的 3D 立體錯覺效果。並且Joshua Vides還在低彩度背景上用卡通般的筆觸，重新演繹了一個充滿活力又異想天開的花卉圖案，以及重新改造 FENDI Stamp 圓形標章與 FF logo 圖案。

▲Gif動態貼圖包括有夏日特色的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典FF LOGO等素材。（圖／翻攝自IG）



此次推出IG濾鏡與Gif動態貼圖，包括有夏日特色的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典FF LOGO等素材為主題，只要在Gif中輸入「FENDI」就能找到。此外，濾鏡更有Sky Flower、閃電、小方框、翅膀等在眼部周圍閃動，隨著自拍產生不同造型，在官方IG 中點擊下方笑臉圖示即可下載使用。

同場加映「GIF動圖關鍵字」

喜歡在IG限時中加入貼圖的粉絲，應該都很好奇現在熱門的關鍵字是什麼，以下整理幾個「GIF動圖關鍵字」給大家參考，只要輸入就能找到屬於自己的可愛特效，快點筆記下來。

# nanamoji

nanamoji是運用簡單插畫筆觸打造的動態貼圖，多數是白色穿插黑色的愛心、雲朵、花朵等元素，宛如日記本一般相當可愛，當然使用時也要注意後方背景，若是白色就會被埋沒起來。

# HYGGE

HYGGE提供了各種彩色插畫，一樣是可愛風格卻多了一些鄉村元素在裡頭，像是熱騰騰的療癒咖啡杯或是小木屋，點綴在使用者的限時動態中都相當適合。

# LV

當然直接輸入像是精品名稱LV、CHANEL也會跑出動態貼圖，雖然並非官方製作，但是吸睛程度不減，想要俏皮一下的時尚迷也可以多試試看。