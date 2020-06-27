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歐美火紅「軍人減肥餐」奉行3日速瘦4公斤　菜單裡竟有香腸、冰淇淋？

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle

平常疏於管理而鬆懈的體態，若是臨時需要出席重大場合、拍攝活動，難免會有需要快速減肥的時候，但救急減肥法十之八九都脫離不了痛苦的節食。想「短期」快速減肥的話，不妨試試歐美火紅多時的「軍人3日減肥餐」（Military Diet），許多網友親自嘗試後平均能成功減重3～4公斤，且3日菜單竟還能吃到香腸、冰淇淋？

▲軍人減肥法。（圖／翻攝自IG）

「軍人減肥餐」主要著重於前三天的嚴格飲食控管，以降低總攝取熱量和吃對食物來幫助減重，有人說，這份減肥菜單是由過去美國軍人在體檢前為急速減重而流傳下來的，不僅能按時吃三餐，還能吃到罪惡的香腸和冰淇淋，只要完全配合遵守菜單，3日內便能減去3公斤，後續4天持續維持低卡路里進食，不限食物，一星期內甚至能瘦5公斤！

DAY.1

早餐：半顆葡萄柚、麵包1片、2滿匙花生醬、1杯咖啡／茶（含咖啡因）

午餐：半罐水煮鮪魚罐頭、麵包1片、1杯咖啡／茶（含咖啡因）

晚餐：3盎司肉類、一小碗豇豆（長豆）、半根香蕉、一顆蘋果、一杯香草冰淇淋

總熱量：約1400卡路里

DAY.2

早餐：1顆雞蛋、1片麵包、半根香蕉

午餐：乾酪、1顆水煮蛋、5片鹹味蘇打餅乾

晚餐：兩條香腸、一小碗花椰菜、紅蘿蔔、半根香蕉、半杯香草冰淇淋

總熱量：約1200卡路里

DAY.3

早餐：5片鹹味蘇打餅乾、1片切達起司、一顆蘋果

午餐：1顆雞蛋、1片麵包

晚餐：1罐水煮鮪魚罐頭、半根香蕉、一杯香草冰淇淋

總熱量：約1100卡路里

不過還是在此呼籲大家，「軍人減肥餐」菜單僅適用於「短時間」速成的效果，靠著三餐少吃省下的重量有大部分是水分，恢復正常飲食後很快會復胖，而且軍人減肥餐中缺乏人體所需的許多其他營養，長期下來對身體健康並不好。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 快速減肥, 軍人減肥餐, Military Diet
fashion.net

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