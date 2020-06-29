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《傳聞中的陳芊芊》趙露思撞臉趙麗穎？整形醫分析3重點　細看五官大不同

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趙露思和趙麗穎是近年常常被拿來比較的流量小花～不只在劇中常常被說撞臉，加上兩人的面相都是很顯嫩的圓臉+圓眼，所以更容易被討論！以下就公開整形醫師分析兩人面相的相似、不同處，一起看看兩人哪裡長得像！

▲趙露思撞臉趙麗穎。（圖／美人圈）

#面部黃金三角

▲趙露思撞臉趙麗穎。（圖／美人圈）

決定兩個人像不像的關鍵因素，可以參考面部「黃金三角」！也就是眼眶骨和鼻孔形成的三角形角度，這3點形成的角度可以說是一個人骨相的基底～兩人雖然黃金三角很相似，但趙麗穎的鼻形更長一點，從正面看起來容易顯得臉部五官不均衡。

#圓臉、下巴長度

▲趙露思撞臉趙麗穎。（圖／美人圈）

雖然兩人都是圓臉，但趙麗穎屬於短圓臉，下巴比較短，眼睛大而圓，是正面的亮點；而趙露思是長圓臉，下巴長，因此顯得人中比較短，看起來會是比較親民可愛的少女感。

#側面五官立體程度

▲趙露思撞臉趙麗穎。（圖／美人圈）

兩人側面的相似點在都有飽滿的額頭+高挺的鼻～趙露思的鼻子更是被評為美鼻模板之一，不過露思的鼻基底其實比較低，與面部容易出現落差，因此比較容易出現法令紋，趙麗穎的鼻型則更精緻、鼻基底高，從側面看起來五官會更立體！

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠傳聞中的陳芊芊、＠娛老漢、＠趙麗穎、＠趙露思

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

趙露思, 傳聞中的陳芊芊, 趙麗穎, 長相, 撞臉, 整型
fashion.net

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