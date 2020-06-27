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「626是史迪奇日」！沾滿肥皂泡泡的玩偶、手機殼　周邊萌物來榨乾你荷包

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、danielle-nicole.com

每年的6月26日是「史迪奇日Stitch Day」，日本迪士尼為了慶祝推出一系列新商品，這系列以「史迪奇的日常生活」為主題，有跟著醜丫頭一起沾滿肥皂泡泡和拿著油漆桶塗鴉的樣子，調皮搗蛋的他們超級可愛！品項從絨毛玩偶到生活用品都有，又要讓人荷包失守了。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

#玩偶系列

史迪奇絨毛玩偶手中抱著醜丫頭，兩人身上都沾滿白白的肥皂泡泡，看起來清涼消暑，萌度也大增。除了一般玩偶，還有史迪奇髮圈，配上白色球球超可愛。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇玩偶售價4,400日圓（約台幣1,214元）、史迪奇髮圈售價2,200日圓（約台幣607元）。

喜歡玩偶又想實用一點的話，可以考慮史迪奇包包和衛生紙套，第一款絨毛玩偶包包做成史迪奇頭型，頭頂沾了白色泡泡，配上印花背帶和醜丫頭吊飾有夠Q。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇玩偶包包售價3,300日圓（約台幣911元）。

另一款則是容量超大的相機包，可以分層存放相機蓋和記憶卡，外層是絨毛史迪奇，內襯也印滿史迪奇圖案。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇相機包售價3,300日圓（約台幣911元）。

衛生紙套則是趴著的史迪奇，醜丫頭坐在上面玩肥皂泡泡，家中擺這款，看了絕對心情大好。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇衛生紙套售價3,740日圓（約台幣1,032元）。

#雜貨系列

除了肥皂泡泡系列，有一些商品是史迪奇與油漆桶互動，其中一款抽繩收納袋和小置物盒，都是史迪奇從油漆桶裡探出頭來，可愛萌樣融化你的心。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇抽繩收納袋售價2,090日圓（約台幣577元）、史迪奇置物盒售價2,750日圓（約台幣759元）。

商品中有兩款不同尺寸、顏色的帆布袋，一款是米色長方形，另一款是淺藍方形，上面的史迪奇手繪插圖活潑逗趣。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇淺藍帆布袋售價2,090日圓（約台幣577元）、米白帆布袋售價3,960日圓（約台幣1,093元）。

另外，還有推出手機殼、手機指環扣、手持小電風扇等多款商品，讓人選擇障礙發作，每一個都好想收。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇手機殼售價3,740日圓（約台幣1,032元）、手機指環扣售價1,540日圓（約台幣425元）。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇手持小電風扇售價3,850日圓（約台幣1,063元）。

不只日本迪士尼有推出史迪奇商品，外國品牌Danielle Nicole推出的迪士尼聯名包包當中，也有以史迪奇為主題的後背包和長皮夾，兩款都是藍色，有著史迪奇衝浪搭配浪花的圖案，非常有夏天氣息。後背包售價美金78元（約台幣2,306元）、長夾售價美金58元（約台幣1,715元）。

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

▲史迪奇新品。（圖／翻攝自日本迪士尼官網）

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關鍵字：

史迪奇, 迪士尼, 玩偶, 娃娃, 雜貨
fashion.net

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