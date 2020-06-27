鮮豔粉外加超長勾勾！AMBUSHＸNike「超強視覺感聯名」下半年登場

編輯／Duke

今年初Nike在紐約時裝周舉辦活動時，曝光多個聯名鞋款，當中包括Sacai、Undercover等品牌，但是當AMBUSH X Nike Dunk High現身，一雙擁有粉色調性的鞋款正式映入眼簾，同時搭配超長的Swoosh設計，瞬間成為全場焦點，無論你是男生還是女生，這雙鞋絕對不能錯過！

在 Instagram 查看這則貼文 Complex Sneakers（@complexsneakers）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 5 日 下午 3:27 張貼

原訂於5月發售的AMBUSH X Nike Dunk High，因受到疫情影響而推遲，設計師Yoon Ann就在IG發布貼文表示：「我正在製作兩款全新配色。」一旁則寫到更多聯名鞋款的細節，像是設計草圖及具體的設計概念從何開始。另外Yoon Ann還透露「雖然鞋款延後發售，但是我保證值得等待」，所以未來若有服飾一同推出，大家也不要太驚訝。

在 Instagram 查看這則貼文 YOON（@yoon_ambush）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 下午 4:53 張貼

根據時裝周的照片與爆料帳號曝光，AMBUSH X Nike Dunk High將會推出粉色、黑白以及兩款全新配色，預計會在2020下半年正式推出。

▲AMBUSH X Nike Dunk High預計會推出四種配色，包括黑白與粉色。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

此外，New Balance 327之所以會火紅，其實都是Casablanca X New Balance 327聯名系列帶起，如今Casablanca也在近日公布第二波設計，這次同樣推出兩款配色，差別在於上回使用綠、橘，這回則以黑、白為主調，並搭配透氣皮革與麂皮營造復古感。

在 Instagram 查看這則貼文 CasablancaⒸ（@casablancabrand）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 3:37 張貼

Casablanca X New Balance 327第二波聯名，目前未有發售日期與售價的消息曝光，喜歡的朋友要再等等囉。

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