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DIOR早春秀規格照舊　直播義大利古城現場、人人當頭排嘉賓　

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▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR 2021早春系列將於義大利南部普利亞（Puglia）區的古城萊切（Lecce）舉辦。（圖／Dior提供）

記者林明瑋、陳雅韻／台北報導

一場疫情打亂了一切，時尚圈的大秀也不斷想辦法應變，也許重新思考一年該辦幾場才適合、或者用不同的方式呈現新系列，但DIOR決定在7月22日，照常端出2021年早春渡假系列大秀，成為疫情發生後的首發，場地、模特兒全部照著規格，唯一不同的是現場沒有觀眾，透過網路，大家都是頭排嘉賓。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR 2021早春大秀從場地、模特兒將全部照著過往規格，唯一不同的是現場沒有觀眾。（圖／Dior提供）

▲▼ Dior設計師 。（圖／達志影像／美聯社）
▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將Dior 2021早春大秀搬到父親的出生地。（圖／達志影像／美聯社）

DIOR 2021年早春渡假系列大秀，將在義大利南部普利亞（Puglia）區的古城萊切（Lecce）舉辦，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri與該地有很深的情感連結，因為她的父親在普利亞出生，激發她頌揚普利亞地區從傳統編織工藝、古老建築、儀式音樂的想法，催生出早春系列，而這一切計畫早在新冠肺炎疫情爆發前已擬定，目前疫情趨緩，讓她決心回靈感之地辦秀，以行動支持與宣揚創作者與藝術資產，鼓舞人心。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR大秀總令人期待，2020早春度假系列在馬拉喀什發表。（圖／Dior提供）

而原定5月在卡布里島發表2021早春系列的香奈兒（CHANEL），也因疫情影響，於6月8日改採網路直播方式呈現，主題為「漫步地中海」，藝術總監維吉妮維亞德重現1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，服裝輕鬆愜意且相當精緻。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒於6月8日以直播方式發表2021早春系列「漫步地中海」。（圖／香奈兒提供）

有別於DIOR與香奈兒仍依循早春發表傳統，GUCCI創意總監Alessandro Michele直接宣佈摒棄傳統辦秀日程，未來一年只會辦兩次時裝秀，且不再以「季節性」春夏、秋冬為命名，將改以他熱愛的古典音樂、語言取代。一場讓人措手不及的新冠肺炎，正在改變時尚圈。

▲▼ GUCCI 。（圖／公關照）

▲GUCCI今年初於米蘭時裝周舉辦的大秀。（圖／Gucci提供）

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關鍵字：

DIOR, CHANEL, GUCCI
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