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品木宣言「靈芝水」驚喜價849元！快用4層保濕法　養出少女肌

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▲Her品木宣言靈芝水。（圖／翻攝originskorea IG）

▲品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，含有靈芝等成分，被暱稱為「靈芝水」。（圖／翻攝originskorea IG）

記者李薇／綜合報導

很多年輕女孩都有痘痘肌的困擾，尤其是到了油脂分泌旺盛的夏天，更是張狂，生理期還會爆幾顆「大紅痘」，讓人苦惱又煩躁，被暱稱為「靈芝水」的品木宣言（ORIGINS）Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，是最好神解，只要搭配濕敷，很快就能消除痘痘，遇到敏感肌、暗沉蠟黃，甚至乾燥造成小細紋，靈芝水也都能救，功效強大，購物網站「Her和她」推出200ml、原價1,450元，特價849元的優惠，打開美肌App之前，先用靈芝水養出美肌。

▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Her、Pixabay）

▲品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價1,450元、特價849元。點我購買。

品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水會被稱為「靈芝水」，當然名符其實，因為添加了靈芝萃取、北極靈芝、冬蟲夏草、手採雞腿蘑菇等複方，對於肌膚的溫和調理特別有一套，就像是中藥漢方較注重內在呵護一樣，它也是針對肌膚內部補充養分，打造出好肌底，很多問題自然解決。

除了能讓痘痘少來擾亂，針對泛紅、敏感，靈芝水能提升肌膚防禦力，阻隔造成發炎的因素，讓肌膚恢復穩定狀態，令人煩惱的蠟黃感也有解，靈芝水所含的各種植物萃取，能幫助保濕補水、光澤重現，讓你從此不再是黃臉婆，甚至素顏也不怕見人。

▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Her、Pixabay）

▲人人都想有發光美肌。（圖／Pixabay）

靈芝水輕拍上肌膚就可以立刻被吸收，官方也提出超厲害的「4層保濕法，每天使用就會讓肌膚散發細緻光澤。

1.醒膚：先使用化妝棉沾取靈芝水，全臉擦拭，同時帶走老廢角質。

2.輕彈：用手指輕彈肌膚，加速靈芝水吸收，增加臉部肌膚彈潤。

3.按壓使用手掌按壓臉部肌膚，透過手掌的溫度幫助後續靈芝水吸收進肌膚底層，加強循環。

4.濕敷：使用化妝棉上面的靈芝水給予肌膚濕敷1到2分鐘，加強肌膚潤澤度。

「Her和她」推出「靈芝水」Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml、原價1,450元，特惠價849元還免運費，怎麼比都划算，粉絲們必須囤，還沒用過，趁現在快點下手，用靈芝水讓臉蛋發光。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Her、Pixabay）

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靈芝水, 品木宣言, ORIGINS, Her和她, Her, Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水, Dr. WEIL
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