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拿出補妝超有面子！LANCOME「最美大理石拉花氣墊」開賣　

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▲▼LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲大理石氣墊的超優外型，還沒上市就擁有高討論度。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蘭蔻延續極光水的高人氣，推出被譽為「人間最美大理石拉花氣墊」之稱的全新《超極光精華水粉霜》，絕美玫瑰金大理石紋外殼，同時擁有68%極光水精華注入，集結保濕發光、毛孔遮瑕、潤色防護等三大功能，更是專櫃史上第一個大理石拉花氣墊。

▲▼LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

玫瑰金搭配大理石花紋，集華麗優雅於一身。

這款氣墊被譽為「人間最美」當之無愧，從外殼至水粉霜本身呈現極致夢幻，高雅的大理石花紋設計，搭配著華麗玫瑰金鑲嵌外圈盒身，側邊烙印上純潔白色立體玫瑰標識，猶如精品配件。

▲▼LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲LANCOME 超極光精華水粉霜，2色，粉蕊1,400元、粉盒500元。

超高顏值外型下，乘載著超人氣極光水的保養配方，能深入肌底強化保濕效果，為肌膚打造全方位透出粉嫩水光，使妝感更加立體無瑕之外，同步注入三大保養、潤色、底 妝科技，更擁有高達搭配SPF50、PA+++防曬係數。因含豐富極光水配方，抹在臉上的瞬間有微涼感，一抹就能與肌膚完美服貼，具有中上遮瑕力，打造極具質感的霧感妝容。

▲▼ LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲金色方形外盒設計，看起來時髦貴氣。

PONY EFFECT推出全新絕對持久無瑕氣墊粉餅，外貌與實力兼具，換上時髦緞金色鏡面包裝與質感燙金LOGO，美得令人目不轉睛。

▲▼ LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲遮瑕力十分優秀。

添加金盞花、月見草等萃取物使粉體更加親膚保濕，同時調節皮脂代謝，讓肌膚達成油水平衡狀況，搭配獨家控油粉體，混合薄霧輕液態質地，拍上臉瞬間清爽不黏膩，輕盈質地特別適合亞洲肌膚與氣候，炎熱夏季的首選。

▲▼ LANCOME推出「最美大理石拉花氣墊」　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅，15g*2 ，共4色，1,200元。

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關鍵字：

LANCOME, 蘭蔻, PONY EFFECT, 氣墊粉餅, 氣墊
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