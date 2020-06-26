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夏日墨鏡首選！日本職人最新品牌、南韓新銳設計師款，台灣都能買到

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

夏至過後的太陽越來越毒辣，白天出門不戴副太陽眼鏡眼睛實在受不了，想購入新墨鏡卻不知道從何下手嗎？知名日本職人眼鏡設計師Eque.M攜手溥儀集團於近期創立了全新品牌「TRESBIND」；此外備受矚目的南韓新銳設計師眼鏡品牌「ACCRUE」，最新「城市」主題系列台灣也買得到，為今年夏天增添了許多時髦墨鏡新選擇。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲TRESBIND 推出「P.O.P」大框彩色鏡片墨鏡系列，NT＄17,000。

日本眼鏡設計師Eque.M為FRENCY & MERCURY的創辦人，是本世代非常具有影響力的設計師之一，而具有獨到品味的溥儀集團，這次攜手Eque.M合作創立了全新的自家眼鏡品牌「TRESBIND」，甫推出便籠罩著明星光環。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲TRESBIND 「COMIC II」採用罕見的三角形鏡框，特殊卻不突兀，非常新穎時髦，NT＄18,000。

TRESBIND從設計到製作都挹注了日本職人匠心獨具的工藝技術，強調極致舒適感，創立後首個系列正逢盛夏的到來，以繽紛多彩的形象呼應，用色大膽、設計也饒富趣味，天馬行空的設計理念看似豪放不羈，卻也同時貼合著本季最受歡迎的元素，且系列所有款式皆為鈦金屬製造，輕盈又堅固耐用。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲TRESBIND 「COMIC I」非典型扁長框形，散發濃厚復古氣息，NT＄18,000。

接著看到於2017才創立的新銳韓國設計師品牌「ACCRUE」，由永三集團引進台灣，今年夏季以「City」（城市）為主題，推出Seattle西雅圖、Sofia索菲亞、Havana哈瓦那和Marrakech馬拉喀什⋯⋯等異國風情系列款式，將每個城市的特色巧妙融入設計之中。

其中的墨鏡款式「Sofia索菲亞」為保加利亞首都，呼應此國家盛產玫瑰的特色，以優雅的玫瑰色展現魅力質感；「Havana哈瓦那」較為陽剛的稜角邊框，則特別適合男性配戴，兩款皆為夏日墨鏡首選。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲Sofia索菲亞，NT$8,400。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲哈瓦那havana，NT$8,400。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲西雅圖 seattle，NT$8,400。

▲夏季墨鏡。（圖／品牌提供）

▲馬拉喀什marrakesh，NT$7,600。

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關鍵字：

夏日, 墨鏡, 太陽眼鏡, 眼鏡, 溥儀, Eque.M, TRESBIND, ACCRUE, 永三
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