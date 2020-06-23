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蕭敬騰拒當乖乖牌　穿花衫偏要配珍珠秀衝突美感

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▲▼蕭敬騰戴TASAKI 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰戴TASAKI珍珠登台很搶眼。（圖／TASAKI提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

蕭敬騰向來勇於挑戰各種風格服裝，為了呈現最好的舞台效果，少不了誇張的飾品加持，對於品牌他不設限，幾乎每個國際珠寶品牌都戴過一輪。日前他於音樂節目《我們的樂隊》亮相，一身紅色圖騰的Berluti服裝已夠搶眼，他又疊戴TASAKI多條珍珠項鍊、跨指戒指，自在駕馭優雅珍珠與狂放服裝產生的衝突美感。

▲▼蕭敬騰戴TASAKI 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰戴TASAKI成排的珍珠跨指戒，存在感強烈。

▲▼蕭敬騰戴TASAKI 。（圖／公關照）▲▼蕭敬騰戴TASAKI 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI SHELL珍珠黃K金雙指戒（左）128,000元，SHELL指戒63,800元。

男人佩戴珍珠不是新鮮事，服裝設計師Marc Jacobs天天都戴著MIKIMOTO經典的珍珠串鍊；這回蕭敬騰也戴著TASAKI串珠，再疊搭金珠、黑珍珠長鍊，為花俏的紅衫再添亮點，而手也不能空著，戴上M/G TASAKI SHELL 系列珍珠指戒和黃K金珍珠雙指戒，他拿起麥克風唱歌或說話時，橫跨指間的珍珠非常醒目。

▲▼ 蕭敬騰戴Boucheron 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰曾將Boucheron Jack手鍊當項鍊佩戴，498,000元。（圖／Boucheron提供）

靈活穿搭珠寶是蕭敬騰的拿手絕活，他曾將Boucheron可纏繞多圈的Jack手鍊當項鍊戴，而受邀擔任寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶晚宴演唱嘉賓時，則身著正裝別上Wild Pop Music胸針，同時戴單邊的Serpenti鑲鑽蛇耳環，非乖乖牌的穿搭法，才是他的吸睛絕招。

▲▼ 蕭敬騰戴BVLGARI 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲身穿正裝參加寶格麗晚宴時，蕭敬騰曾戴OCTO 腕錶、Serpenti耳環與Wild Pop Music高級珠寶胸針。（圖／BVLGARI提供）

關鍵字：

蕭敬騰, TASAKI, BVLGARI, Boucheron
fashion.net

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