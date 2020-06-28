Off-White新系列好不一樣！人氣「Jitney」變迷你男包　箭頭皮帶潮翻

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2020年Off-White早秋男裝正式登場，本季Virgil Abloh以「城市中的男子」為靈感，替職場穿搭賦予新的美學，打造不同於以往的穿搭風格，因此新系列移植女裝Jitney包款設計，推出「Jumbo Jitney公事包」及「0.7 Jitney肩背包」，同時更帶來超時尚的「箭頭皮帶」，以塑造全新職場造型。

▲Off-White早秋男裝出現3款亮點單品。（圖／品牌提供）

Virgil Abloh表示：「我想加速推動男裝變革，因為我對皮革與纖細輪廓有興趣，可以利用這些特點去扭轉品牌，探索不同的男人形象。」而在2020早秋男裝上，Off-White堅守自己的路線，大量圖樣、字體、畫作成為服飾的設計主軸，但新元素也不少，像是精緻剪裁的大衣、配有雙皮帶設計的西裝外套以及皮革帽款，皆是Virgil提到的轉變之一。

▲精緻剪裁大衣、雙皮帶西裝外套及皮革帽款，都是Virgil加速推動男裝變革的新設計。（圖／品牌提供）

新系列最具亮點的單品為Jumbo Jitney、0.7 Jitney及箭頭皮帶。首先是Jumbo Jitney，移植女裝Jitney包款設計，除了頂部帶有手柄外，還提供可拆卸的皮革背帶，內側則提供夾層方便商務人士取出文件；0.7 Jitney為肩背包，輕巧、方便攜帶是最大特點，適合一般男性日常穿搭使用；箭頭皮帶本質上與工業腰帶有很大的不同，前者較為時尚，和Gucci、Dior屬同一範疇，後者偏向潮流、街頭這塊。

▲Jumbo Jitney公事包供商務人士使用。（圖／翻攝自Off-White官網）







▲輕巧、方便攜帶是0.7 Jitney的最大特點，適合日常穿搭使用。（圖／品牌提供、翻攝自Off-White官網）







▲箭頭腰帶設計較工業腰帶時尚。（圖／品牌提供、翻攝自Off-White官網）

目前Off-White 2020早秋男裝系列，已經正式登陸官方網站及門市販售，台灣民眾若想試穿或詢問，都可以前往Off-White台北東方文華專賣店選購。

此外，永續發展是時尚品牌現階段的最大目標，為此Gucci創意總監Alessandro Michele就帶來可持續系列「OFF THE GRID」，以100％再生尼龍為主要面料，替單品換上帶有反光感的經典老花紋路，讓皮革廢料得以回收再生。

▲Gucci創意總監Alessandro Michele帶來可持續系列OFF THE GRID。（圖／品牌提供）

「OFF THE GRID」系列共帶來許多單品，包括行李箱、鞋履、包款與中性服裝，全系列皆選用再生尼龍為主要材質，就連最不易處理的五金也用循環黃酮、不含溶劑的黏合劑等材料製作，以減少對地球的傷害。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 7:23 張貼

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