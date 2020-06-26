扭蛋控最期待的「戽斗恐龍」來了！巨大下巴殺氣全消　暴龍變超萌

編輯／Emily 圖／翻攝自facebook@shakurel.planet、takaratomy-arts.co.jp、kitan.jp

日本扭蛋品牌「熊貓之穴(パンダの穴)」旗下的「戽斗星球」系列深受大家喜愛，這次又有新成員加入了，6月22日於日本販售的最新系列是「戽斗恐龍」，五隻不同品種的恐龍長出戽斗下巴變得搞笑逗趣，一點也不兇猛，瞬間殺傷力大減，可愛模樣讓人又想收全套啦！

「戽斗恐龍」系列共有五種造型，第一款是「戽斗暴龍」，兇猛的暴龍下巴突出，配上暴牙之後少了殺氣，看起來有些憨厚，再加上過短的小手臂，意外的有萌感。

「戽斗三角龍」整隻是深綠色，表面布滿紋理，下巴大到很驚人，配上巨大的頭飾和角，雖然是草食性恐龍，看起來比暴龍更厲害。

「戽斗劍龍」也是巨型草食性恐龍，身體是淺綠色，背上有一整排帥氣的刺，突出的戽斗下巴和腹部顏色較淺，模樣逗趣可愛。

「戽斗翼龍」體型較小，但有一雙大大的翅膀，雙手張開好像隨時要起飛，雖然長了戽斗下巴，眼神看起來還是賊賊的。

「戽斗迅猛龍」長了戽斗下巴變得呆萌、笨重，很擔心牠因為下巴重心不穩，這樣還能靈巧的跑來跑去、捕殺獵物嗎？

這系列已經於日本販售，一顆售價200日圓（約台幣55元），想在台灣買的話，可能要再等等。除了「戽斗恐龍」系列，日本奇譚俱樂部即將推出一款「小鳥的假日 泳圈麻雀」扭蛋，這系列的麻雀有著圓滾滾身型，全部套上游泳圈，準備要去游泳、玩水，分別有黃色小鴨、粉紅扶桑花、紅點點、綠點點、藍白條紋、黃白條紋六種不同花色的泳圈和姿勢，這系列售價300日圓（約台幣82元），預計7月上旬開賣。





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