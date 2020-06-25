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「不對的人再怎麼觀察仍舊不對」楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀

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編輯／Molly　圖／翻攝楊丞琳IG

6月壽星楊丞琳，雖然近期因疫情關係跟老公李榮浩分隔兩地，但李榮浩依舊在第一時間送上生日祝福，甚至網購衣服直寄台北送老婆，超甜互動閃瞎網友。而有張娃娃臉、看起來依舊少女樣的楊丞琳，在面對感情時可是成熟又理性，拿得起放得下，她也曾說過不少讓人印象深刻的愛情金句，如果妳還在感情中跌跌撞撞，不妨來看看她的愛情觀，或許能得到啟發。

1.愛情是即使你觀察再久都一樣，一個對的人就是對的，不對的人再怎麼去觀察仍舊不對，所以愛情對我來說是絕對的。


2.真正的幸福是有苦有樂，你一定要經過一點壞事，才知道什麼叫好，如果只是快樂幸福的過每一天，那就太不幸福了。


3.愛情上你一定要觀察自己有沒有長大，如果發現走回頭路的時候，一定要把自己打醒。

▲楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀。（圖／翻攝楊丞琳ＩＧ）

4.我從來不覺得愛情到最後變成習慣是件壞事，因為愛情對我來說，就是一種陪伴。

5.希望大家在一段戀愛還沒有開始之前，要慎重評估。我真心地建議大家，即便是被愛情沖昏頭，還是要聽身邊人的話。

6.戀愛是一種互相，男生不一定要遷就女生；女生也不一定要比較懦弱。

▲楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀。（圖／翻攝楊丞琳ＩＧ）

7.我真的常常會摸著自己的心問自己，你快不快樂，不快樂就不要嘛，你在堅持什麼？戀愛的目的不就是要開心嗎？

8.勇敢地拿，勇敢地放；勇敢地追求愛情，勇敢地離開愛情。

9.理性的人其實是痛苦的，好像可以很灑脫地去判斷，可是也許比那些感情用事的人痛苦太多，可是我仍舊會這麼做，因為愛情上如果有任何模糊地帶，對於彼此，其實都是一種折磨。

▲楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀。（圖／翻攝楊丞琳ＩＧ）

10.如果不能夠真正地做自己，那不管是愛情，或者是人生，有什麼意義呢？因為任何原因隱藏自己，終究都只是一時的，會讓人失去平衡點。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 婚姻, 結婚, 楊丞琳, 李榮浩, 金句, 愛情金句, 成熟女人, 愛情觀
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