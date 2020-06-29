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契爾氏淡斑精華狂殺6.9折！限量20瓶拚手速　「發光神器」美白超有感

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▲Her和她契爾氏淡斑精華。（圖／Her、Pixabay）

▲契爾氏推出的淡斑精華很受歡迎。（圖／Her、Pixabay）

記者李薇／綜合報導

夏天就是美白的季節，其中KIEHL'S（契爾氏）的激光極淨白淡斑精華在PTT、Dcard爆紅，被封為「發光神器」，南韓女孩也是一人都是兩瓶、兩瓶的用光光，拯救肌膚暗沉，讓臉蛋發光，50ml原價3,200元，購物平台限量特價2,199元，非常划算，但數量也很有限，僅有20瓶，快點手刀衝。

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml，原價3,200元，特價2,199元。點我購買。

契爾氏在2011年推出了激光極淨白淡斑精華，但每年只要夏天一來，想淡斑、讓肌膚更白皙的女孩，都會找上它，網路上試用文一面倒地說，只要使用短短7天的時間，就可以輕鬆看見肌膚的透亮感，因此又被稱為「發光神器」。

▲發光神器,契爾氏,Kiehl’s,保養,精華,Her和她。（圖／翻攝自 IG、Her）

▲淡斑精華用完臉部肌膚可以排除蠟黃。（圖／翻攝自jeong_kim_ IG）

不只是台灣女孩愛用，南韓女孩也是非常喜歡，很多人都是用完再買一瓶，還要再繼續囤貨，打開IG可以發現女孩們的空空賞超級多，大部分都是兩罐、兩罐的用完，可見真的有效果。

契爾氏激光極淨白淡斑精華裡面富含溫和又有效的美白成份「激光活能C」，可以有效淡化黑色素，改善斑點與暗沉，讓肌膚更透亮無瑕；搭配保濕成份，提高肌膚含水量，讓肌膚加倍水潤透亮，同時讓臉部美白成份更容易被吸收作用，讓全臉更淨白透亮。

「Her和她」推出契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml，原價3,200元，特價2,199元，限量20瓶，挑戰市場最低價，包準買到賺到。

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▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml，原價3,200元，特價2,199元。點我購買。

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發光神器, 契爾氏, Kiehl’s, Her和她, Her, 激光極淨白淡斑精華
fashion.net

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