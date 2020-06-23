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IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

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▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA桃園店7月底將收攤，即起推出清特賣。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因應桃園高鐵站旁即將開幕全台最大的IKEA，將在年底前開幕，位於桃園中山路的「IKEA桃園店」，正式宣告在7／22收攤，為此IKEA針對該店推出限定優惠活動，祭出獨家特賣2折起，共囊括300個品項，包括沙發、置物櫃、窗簾與居家小物等，在地民眾快把握機會衝一波！

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲BRYGGJA收納櫃，打6.6折。

在出清特賣的300項商品當中，家飾類商品下殺折扣最低，包括SMYCKA人造花，簡單將花朵放入花瓶，即可點綴居家空間各角落，原價199元，特價39元，下殺2折；還有3件裝的VINTERFEST小蠟燭燭台，原價49元，特價19元，下殺3.8折。

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲（左）SMYCKA人造花；（右）VINTERFEST小蠟燭燭台。

其中也不乏有官方建議的熱門商品，如簡約造型的BRYGGJA收納櫃，具有開放式收納結合四格抽屜櫃設計，能滿足收納需求，原價7,590元，特價4,999元；而依照人體工學設計、原價19,900元的OMTÄNKSAM雙人座沙發，也推出11,940元的特價，約打6折，同系列OMTÄNKSAM桌子，原價6,990元、特價5,299元，約打7.6折。

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲OMTÄNKSAM雙人座沙發。

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲OMTÄNKSAM桌子。

季節商品SÖTVEDEL涼被主打透氣材質，原價2,499元，特價1,399元，約打5.6折；不鏽鋼馬桶刷原價189元，特價139元；不透光DISKODANS 捲簾原價990元，特價495元，也下殺到5折優惠。

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲SÖTVEDEL涼被。

▲IKEA桃園店推出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲不透光DISKODANS 捲簾。

其出清商品優惠從即起至7／22與桃園在地民眾說再見為止，商品數量將隨現場供應狀況為準，桃園店是IKEA目前在台面積第二小的分店，大小約4000坪，即將在青埔開幕的旗艦店，則廣達21000坪，是桃園店規模4倍以上，而全台最小的IKEA則是歷史最久的敦北店，大小約3200坪。

關鍵字：

IKEA, 桃園店, 青埔, 收攤, 促銷, 出清
fashion.net

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