【奧斯塔羅】前任還會主動和我聯繫嗎？

有些人在感情結束後

總會緬懷過去

希望還能跟對方聯繫

如果這陣子剛結束關係

正期盼前任與你聯繫

那就和奧斯老師一起來看看

前任還會主動與我聯繫嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，如果你等著前任和你聯繫，奧斯老師要說機會還算挺高的，畢竟這樣的牌組代表主動與互相，只是要稍稍提醒你，分手這段時間要給前任多些空間與時間，千萬不要按耐不住，打擾到前任的生活，因為這牌組對於情感想法沒有這麼強烈，當前任慢慢放下後，才能夠和你聯繫，因此你千萬不能主動喔！

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選到這組牌的朋友，要等到前任和你聯繫機會比較低，不是說前任對你完全放下或是沒感情，這樣的牌組代表休息與觀察，因此前任私底下還是會關心你，只是對方會覺得這樣就好了，畢竟這段關係已經結束了，沒有必要再去打擾對方，所以奧斯老師建議期盼別這麼高囉。

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選到這組牌的朋友，前任還沒有完全放下，只是要主動和你聯繫，機會沒這麼高，畢竟這樣的牌組代表期盼與關切，可以看出對方還抱著不少期待，但要付出行動卻還是有點躊躇，因此奧斯老師要說，如果你還沒放下前任，不妨由你主動聯繫，雖然所謂的復合無法明確告知你，但面對彼此多少還是有幫助的。

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選到這組牌的朋友，要等前任和你聯繫機會好像沒這麼高，這樣的牌組代表朋友與互動，你的前任對於這段關係多少都放下了，也對於過往的這段關係，沒有太多的留戀，不過要主動和你聯繫內心還是有點疙瘩在，也覺得兩人要保持距離，但若是有其他朋友在場，對方依然可以大方的和你互動，只是單獨相處沒有辦法而已。

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