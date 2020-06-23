fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】前任還會主動和我聯繫嗎？

>

▲前任還會主動和我聯繫嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

有些人在感情結束後
總會緬懷過去
希望還能跟對方聯繫

如果這陣子剛結束關係
正期盼前任與你聯繫
那就和奧斯老師一起來看看
前任還會主動與我聯繫嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，如果你等著前任和你聯繫，奧斯老師要說機會還算挺高的，畢竟這樣的牌組代表主動與互相，只是要稍稍提醒你，分手這段時間要給前任多些空間與時間，千萬不要按耐不住，打擾到前任的生活，因為這牌組對於情感想法沒有這麼強烈，當前任慢慢放下後，才能夠和你聯繫，因此你千萬不能主動喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，要等到前任和你聯繫機會比較低，不是說前任對你完全放下或是沒感情，這樣的牌組代表休息與觀察，因此前任私底下還是會關心你，只是對方會覺得這樣就好了，畢竟這段關係已經結束了，沒有必要再去打擾對方，所以奧斯老師建議期盼別這麼高囉。

牌lll

選到這組牌的朋友，前任還沒有完全放下，只是要主動和你聯繫，機會沒這麼高，畢竟這樣的牌組代表期盼與關切，可以看出對方還抱著不少期待，但要付出行動卻還是有點躊躇，因此奧斯老師要說，如果你還沒放下前任，不妨由你主動聯繫，雖然所謂的復合無法明確告知你，但面對彼此多少還是有幫助的。

牌lV

選到這組牌的朋友，要等前任和你聯繫機會好像沒這麼高，這樣的牌組代表朋友與互動，你的前任對於這段關係多少都放下了，也對於過往的這段關係，沒有太多的留戀，不過要主動和你聯繫內心還是有點疙瘩在，也覺得兩人要保持距離，但若是有其他朋友在場，對方依然可以大方的和你互動，只是單獨相處沒有辦法而已。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

安格斯12星座一周運勢6/22-6/28　水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開

安格斯12星座一周運勢6/22-6/28　水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

鍋寶氣炸鍋10780元➔2890元還有隱藏版優惠！3個理由讓你非買不可 木村心美初次嘗試「暗黑性感」風　成功駕馭全靠媽媽神助攻！ 張清芳瀟灑看愛情：女人要有幽默感，再難過都能走出來 迪士尼瑪莉貓抱枕療癒人心！輕拍、撫摸尾巴竟會動　就像養了真的寵物 蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費 粉刺痘痘神級救星！國外賣翻的Kiehl’s「大麻籽油精萃」終於來台 大學新鮮人送給自己第一個精品皮夾　MJ、小CK千元就能入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面