喬治傑生項鍊萬元有找！鑲嵌粉色寶石　浪漫仙氣好襯膚色

▲喬治傑生編號89限量訂製純銀三層石胸針，14,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）創辦人喬治傑生大師留下的豐富手稿，成為品牌的靈感寶庫，每回由純銀與寶石重新演繹的作品，都讓人回味大自然主題設計的美好。今夏品牌再現經典，推出編號89 Moonlight Blossom月光花語系列訂製珠寶胸針，於硫化處理的花卉線條純銀座台鑲嵌由黑瑪瑙、髮晶、透明水晶所組合而成的三層石，完美展現新藝術時期的風格。

▲喬治傑生2000 HERITAGE 年度復刻純銀石榴晶鍊墜（左）8,000元，純銀黑瑪瑙鍊墜8,000元。



復刻款還包括萬元以內便能擁有的項鍊，包括以2000 HERITAGE年度復刻純銀黑瑪瑙鍊墜與純銀石榴晶鍊墜，兩者皆呈現新藝術時期花葉植物的浪漫風格，由飽滿的純銀葉脈線條凸顯中央寶石，黑瑪瑙神秘又帶著酷味，粉色的石榴晶鍊墜則是飄散浪漫仙氣，很襯膚色；此外，喬治傑生同時發表編號21 Moonlight Blossom月光花語系列限量訂製鍊墜，首度以土耳其石為主石，蔚藍的色澤在夏日很討喜。

▲喬治傑生編號21限量訂製純銀土耳其石鍊墜，19,000元。





土耳其又稱綠松石，獨特的藍色讓人聯想到海洋、清涼的感受，法國珠寶品牌FRED於是將此色調作為雙環造型的Chance Infinie系列珠寶新色，但不是鑲嵌寶石，而將綠松色塗漆塗覆於18K金，並鋪鑲紅寶石、鑽石，打造充滿夏季感受的輕巧珠寶。

▲FRED Chance Infinie 綠松石漆面玫瑰金長項鍊（左起）未定價，項鍊68,500元，耳環單邊36,900元，戒指34,800元，手環45,600元。

