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【奧斯塔羅】2020下半年哪方面的運勢最好？

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▲2020下半年你的運勢哪方面最好？。（圖／奧斯塔羅提供）

時序即將進入2020下半年
你好奇自己的運勢嗎？

現在就跟奧斯老師一起來看看
2020下半年哪方面的運勢最好吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友， 2020下半年在戀愛運勢方面顯得開心愉悅，這樣的牌組豐沛與戀愛愉悅，若是單身的朋友也有望找到共度情感生活的對象，而這樣的對象相處時是很愉悅的，只是師父領進門修行在個人，奧斯要提醒選到這組牌的單身朋友，找到另一半也要好好經營並努力；若是有伴的朋友， 2020下半年將與另一半立下穩定的感情基礎，雙方對於目前的情感也將努力付出，要好好把握囉。

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選到這組牌的朋友， 2020下半年的運勢顯得平淡許多，基本上就是維持現況以及繼續保持，這樣的牌組代表穩定及踏實，在生活上或工作上，甚至是戀愛中都比較偏保持現況，若你問有機會越來越好嗎？那奧斯要告訴你是有的，只是這樣的牌組有擦肩而過的意思，若是想在某些方面表現突出，面對突如其來的機會，要鼓起勇氣並好好表現；感情則偏向過水桃花，想結束單身的朋友，可要開起愛情雷達且把握機會喔！

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選到這組牌的朋友，你在2020上半年算是勞累許多，許多看似穩定的事情在上半年改變，因此你的生活改變多多少少消磨了對事的熱情及動力，不過一切在下半年將改善許多，並且這樣牌組代表高度熱情與行動力，所以下半年有望重燃對生活的熱情，同時因牌組有著創造力的意思，因此從事設計或企劃提案的人，將交出不差的成績，甚至還可以得到上司的青睞，奧斯提醒要好好把握了。

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選到這組的牌的朋友，進入了2020下半年，你的工作運勢將隨之看漲，相信選擇到這組牌的朋友，上半年的工作一定有相當大的異動，不管是換工作或是起伏，奧斯要恭喜你，這樣的狀況進入下半年後都有望改善許多，畢竟這樣的牌組代表理性以及目標，可以輕易看出工作目標能輕易達成；若是開工作室的朋友，也有望接下更多訂單；如是上班族的朋友，工作上的好表現，也將帶領你前往成功的旅程喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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