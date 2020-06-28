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奧斯塔羅12星座一周運勢0629-0705　牡羊獲得喘息機會、獅子做事像無頭蒼蠅

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020629-0705奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學／事業對於現況感到知足，較安於現況的發展，若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，讓你感到滿意許多喔！

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方對於目前的感情開始尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式調整未來步伐，因此下周將是穩定前進的一周，要好好把握。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：學／事業方面產生許多問題，自己也無法有效掌握問題出在哪，並且找不到改善的地方，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不好，將開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.金牛座金錢運需要留意：正、偏財運一般，不太有進財的機會，要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

牡羊座

開運顏色：灰色
幸運數字：76

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，這也讓牡羊朋友一直以來的緊繃在下周可以稍稍喘息，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式調整未來步伐，因此下周將是穩定前進的一周，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐、緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉。

金牛座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：94

整體運勢★★★
解析：許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，這樣的狀況讓金牛朋友有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事或決定時，要謹慎考慮，避免莽撞行事的狀況，以免後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力。

愛情運勢★★
解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，或許是規劃已久的事情付諸行動時意外被打斷，或是穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運一般，不太有進財的機會，要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

雙子座

開運顏色：橘色
幸運數字：81

整體運勢★★★★
解析：平穩的元素充斥雙子朋友下周的生活，過往的努力在下周逐漸獲得回報，對於現況也感到滿意；若是過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意。另外，下周的物質慾望隨之提升許多，要留意金錢上的平衡，別一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業對於現況感到知足，較安於現況的發展，若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉。

巨蟹座

開運顏色：白色
幸運數字：38

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友需多加注意手邊的事情受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆，所以讓自己有點不知手措。另外，下周也要多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念停止，奧斯提醒要多注意了。

愛情運勢★★
解析：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不好，將開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多要適時的排解自我壓力可別累出病來囉。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，多觀望一陣子比較好。

獅子座

開運顏色：天空藍
幸運數字：65

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致處理或面對事情時，始終猶疑不定，並且下周對於自信的流失也增加自我不確定感，會是比較辛苦的一周，所以下周要注意自己的狀況，並增加對於事情的了解度喔！

愛情運勢★★
解析：雙方在下周將產生些許衝突，導致在面對這對情感時，升起了休息的念頭，下周要留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面產生許多問題，自己也無法有效掌握問題出在哪，並且找不到改善的地方，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★
解析：正、偏財運低迷，多避免不必要的開銷；投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

處女座

開運顏色：紅色
幸運數字：03

整體運勢★★★
解析：下周處女朋友積極許多，不再那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況減緩許多，只是錢財部份需要注意，將有小破財的機會存在。

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然彼此經歷過許多不開心的事情，但兩人在下周不再拘泥於過去，開始不受過去影響，會開始尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極讓自己做起事來得心應手，懂得找出工作上的錯誤或盲點並加以修正，將會是不錯的工作周期，要好好把握。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運皆不佳，有破財的機會，行車要注意避免交通違規，也要避免不必要的開銷。

天秤座

開運顏色：黃色
幸運數字：77

整體運勢★★★★★
解析：下周天秤朋友，若有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，因此較能抓到問題點，並改善現況。

愛情運勢★★★★
解析：雙方關係在下禮拜能夠更近一步發展，是適合溝通的一周，如果有問題想和另一半溝通，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！單身的朋友，下周有還不錯的桃花出，屬於正桃花，要把握囉。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面將會是非常順利的一周，長久的努力在下周有望被上司看見，以致對你在工作上的好感提升。另外，有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

天蠍座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：46

整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始不堪負荷，同時也因為對事情掌握度的提升，因此會勉強自己接受能力外的事物，因此量力而為會是下周必須要學習的課題喔！

愛情運勢★★★
解析：感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生爭吵，只是下周的爭吵會將責任攬在自己身上，導致壓力大起來，奧斯建議下周和另一半若出現爭執還是要著重在溝通。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，將責任攬在自己身上的狀況更加明顯，可能出現面對工作時，接手同事工作的狀況或是上司交代超出能力外的工作，所以下周要注意囉。

金錢運勢★★★
解析：正、偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

射手座

開運顏色：黑色
幸運數字：31

整體運勢★★★
解析：下周射手朋友的情緒起伏大了起來，不容易聽進朋友或同事的意見，容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的爭吵狀況不會持續太久，但奧斯還是建議下周要控制自己的情緒或脾氣，以免影響他人。

愛情運勢★★★
解析：下周情感世界裡的情緒化更加明顯，並且容易影響到另一半，而這樣的狀況容易導致雙方起口角，雖然爭執會和平解決，但還是要多加提防。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前的學／事業上適應更好外，也避免同事之間的惡性爭執。另外，需注意下周工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★
解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快走得快，進了財要好好守住喔！

摩羯座

開運顏色：綠色
幸運數字：19

整體運勢★★
解析：下周摩羯朋友渾噩許多，過往自傲的自制能力降低許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己不是那麼令人安心，奧斯提醒下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁而影響日後的狀況喔！

愛情運勢★★
解析：揮霍同時存在於情感，將不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下囉。

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，並動搖自己的信心，而這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉。

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

水瓶座

開運顏色：土黃色
幸運數字：75

整體運勢★★
解析：下周水瓶朋友，稍稍怠惰起來，面對周遭的人、事、物都有提不起勁的感覺，也因為這樣造成事情的思考不夠周全，奧斯建議下周面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★
解析：下周彼此關係停下來，對於情感中的熱情有些微消退，因此有強烈被動的暗示存在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些喔！

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙魚座

開運顏色：紫色
幸運數字：11

整體運勢★★
解析：下周雙魚朋友無來由念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周避免和另一半爭執，因為下周的爭執是都容易讓另一半往心裡面去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，對於公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，這樣的狀況連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作上要加把勁，面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★
解析：正、偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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