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別減掉身上福氣！「微肉女」是人生勝利組，圓臉、大屁股得人疼

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▲▼別減掉福氣！「微肉女」是人生勝利組 。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰在自嘲是胖卻美的女生。（圖／翻攝自范冰冰微博）

編輯 /Lily

減肥是女生一輩子的功課，總是希望能再瘦一點，但以男生角度來看，或許不這麼認為。曾有研究顯示，和微肉的女生在一起的幸福感，比起骨感女多10倍，以面相來說，腿粗有肉、大屁股也都是福氣象徵，所以別再減掉身上的福氣啦，微肉也是另一種美啊！


#圓臉女生親和力高

就面相學來說，臉圓膨潤的人代表親和力高且人緣好，人際關係來說通常不錯。臉上肉肉的比較可愛，也較容易讓人對你產生好感，仔細觀察許多女神級的藝人，臉上也都有肉呢！

▲Selina的肉肉臉，給人絕佳親和力。

下巴豐滿晚年運好

以面相而言，下庭也就是下巴，代表晚年運，下巴太尖、無肉通常會被視為晚年運不佳，下巴豐滿有肉則代表晚年運好，不論是健康或財運都不需要倍擔心，連晚輩都能獲得眷顧呢！

屁股有肉好財運

許多老一輩的人總說，屁股大好生養，也就是兒孫滿堂的象徵，更有俗話說福氣存在肉中，臀部有肉的女生財運好，屁股沒肉寬扁則被視為勞碌命，以現代美感而言，有肉的翹臀穿牛仔褲也比較好看。

▲腿勻稱有肉才是最美的。

腿粗有福氣

女生總羨慕別人有一雙竹竿腿，但就面相而言，竹竿腿是勞碌命象徵，古代只有經常需要外出奔波勞碌、出外幹活的女生才會有竹竿腿。也有此一說，太細的腿合不攏容易漏財，整體而言腿的比例好最重要。

寬肩善解人意

許多女生都很怕壯，最近越來越多人想要把寬寬肩膀，練成直角肩，來符合現在的美感。但以面相學而言，肩膀代表心胸，寬肩的人心胸寬大，善解人意又很大氣。

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關鍵字：

福氣, 微肉, 面相
fashion.net

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