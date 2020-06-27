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蕭敬騰成男星穿衣範本！梳貓王頭再hold住「全身橘」凡人難駕馭

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▲蕭敬騰 。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰參與節目《我們的樂隊》，在最終總決賽梳起貓王髮型，搭配狂野橘色西裝引發熱議 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

歌手蕭敬騰參與節目《我們的樂隊》迎來19日最終總決賽，雖然因疫情影響無法飛往對岸錄製，蕭敬騰留在台灣仍是依舊創造不少話題，除了歌唱環節是亮點，老蕭在節目中的穿搭更是驚艷網友，不僅梳起「貓王髮型」，身穿Ralph Lauren亮橘色西裝也成為少有的突破造型。

▲蕭敬騰 。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰 。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰高衣Q成功駕馭Ralph Lauren橘色西裝 。（圖／翻攝自微博）

蕭敬騰近年來大展高衣Q，在造型上幾乎沒有失手過，這回加入節目《我們的樂隊》，收官之戰亮眼，衣著也不能馬虎。19日總決賽中，蕭敬騰梳起「貓王」高聳油頭髮型，打造超乎以往的龐克風格，同時身穿亮眼的Ralph Lauren橘色西裝，從裡到外洋溢撞色衝突感。當然老蕭駕馭起來恰到好處，搭配俐落剪裁和翻領間波點內襯，整體造型有型之餘十分帥氣，更成為少有的突破嘗試。

▲▼Sandro Homme 。（圖／品牌提供）

▲▼Sandro Homme 。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰搶先換上Sandro Homme2020秋冬系列牛仔外套搭配LOVE字樣短袖T恤 ，價格店洽。（圖／品牌提供）

日前，蕭敬騰以簡潔私服拍攝抖音，照樣成為「男星穿衣範本」，畫面中他搶先穿上Sandro Homme 2020秋冬系列牛仔外套搭配LOVE字樣短袖T恤，外套上印滿靛藍色十字格紋圖案增添視覺效果。此外，在蕭敬騰帶貨之下，Sandro Homme首間台北專賣店也宣告進駐微風信義，品牌秋冬系列靈感源自感受知識份子於摩洛哥丹吉爾遊走時的探索心情、美國作曲家Paul Bowles的從容優雅，以及美國詩人Jack Kerouac的硬朗不羈。系列以啡色、鏽紅色、芥末黃色及駝色為主調，呼應摩洛哥城中建築物牆身的顏色，洋溢濃厚法國男性時尚，蕭敬騰穿著絲毫不費力，也印證超高衣Q不是叫假的。

►蕭敬騰想用「飲料」出聯名衫！穿UNIQLO新衣秘訣在腳上

►蕭敬騰西裝裡偷穿女裝完美駕馭　《歌手》決賽造型帥出新高度

關鍵字：

蕭敬騰, 老蕭, 我們的樂隊, Ralph Lauren, Sandro Homme , 微風, 信義
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