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「美少女戰士透明傘」還原華麗權杖！夢幻粉紅漸層　雨天直接變身月光仙子

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編輯／Emily　圖／翻攝自gmarket.co.kr、rakuten.co.jp

《美少女戰士》的周邊商品總是讓粉絲們瘋狂，有一款以美少女戰士的變身器權杖為造型的透明雨傘就在網路上爆紅，雨傘手柄部份完全仿造卡通，造型超華麗，配上有粉紅漸層圖案的傘面，整個夢幻到不行。最近的天氣變化多端，下雨時撐這把傘，讓你直接變身月光仙子。

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

「美少女戰士透明雨傘」有兩款造型，第一個是螺旋愛心權杖款，傘柄的部分是桃紅色愛心配金色蝴蝶結，跟卡通裡的造型一模一樣，拿著它就能回想起卡通橋段，也想跟著變身了，透明傘面是亮亮的漸層粉紅，配上《美少女戰士》的剪影圖案，粉嫩又夢幻。


另一款透明傘是月光萬花筒神杖造型，傘柄一樣神還原變身器模樣，粉紅愛心形狀頂端配上皇冠、小翅膀和寶石，耀眼又華麗，傘面則印了一整圈的月光萬花筒神杖、貓咪露娜等圖案，排列在一起看起來就像萬花筒！下雨天撐這把傘，絕對讓壞心情一掃而空。這兩款雨傘在GMarket上有販售，售價49,700韓元（約台幣1,215元）。

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

喜歡夢幻感透明傘的話，日本雨具品牌W.P.C最近也推出了一款迷幻的「Aurora雨傘」，這把雨傘根據光線照射角度的不同，會散出多種顏色的霓光，看起來就像彩虹，視覺效果超夢幻，拿來防曬、遮陽或擋雨都很適合，兼具美觀與實用性的設計看了好生火。這款售價2,200日圓（約台幣607元）。

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

▲美少女戰士透明傘。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

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關鍵字：

美少女戰士, 透明傘, 雨傘, 變身器
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