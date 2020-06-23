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疫情後解悶！BURBERRY宣布春夏大秀九月登場　場地將直接搬到戶外

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記者王則絲／外電報導　圖／翻攝自IG@burberry、@riccardotisci17

因疫情影響而亂了陣腳的時尚圈，預定時程中的各大時裝秀停辦的停辦、退出的退出，在過了一段重整與思考的時間後，近期大家已逐漸開始重新步上軌道，繼香奈兒（CHANEL）於本月初展開線上早春秀後，BURBERRY也於近日宣布將要在9月17日舉辦2021春季時尚大秀，且選在英國某戶外場景中舉行。

▲Burberry宣布將舉辦戶外秀。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

在外界質疑時裝周是否真的需要存在的聲浪越來越刺耳之際，BURBERRY創意總監Riccardo Tisci說道：「我不認為時裝周需要停止，只不過需要透過重新構想來契合我們正居住的世界。」像是許多品牌已開始嘗試的線上、遠端展示，都是值得嘗試且成功的方式之一，「沒有什麼比在身處秀場上的體會更美好，我不想失去它。」

▲Burberry宣布將舉辦戶外秀。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲BURBERRY創意總監Riccardo Tisci。

「17」是Riccardo Tisci的幸運數字，從每月17日推出的「B series」系列便可看出端倪，所以今年也選擇與去年相同的時間9月17日舉行2021春夏時裝秀，時間就正好在倫敦時裝周前夕。

BURBERRY本次大秀將以自然為名，並預計於某尚未公佈的英國戶外露天場地舉行，以傳達「自然的純淨與簡約」理念，不僅呼應Riccardo Tisci近年來十分關注的環保議題，也致力將舉辦時尚活動的碳排放、資源浪費降到最低，同時也為後疫情時代，最需要放鬆身心、呼吸新鮮空氣的人們，提供一場宛如沉浸於自然中的饗宴。

▲Burberry宣布將舉辦戶外秀。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DIOR 2021早春系列將於義大利南部普利亞（Puglia）區的古城萊切（Lecce）舉辦。

今日稍早，DIOR也宣布將在7月22日舉行2021早春渡假系列大秀，地點則定在義大利南部普利亞（Puglia）區的古城萊切（Lecce），場地、模特兒全部照著規格，唯一不同的是現場沒有觀眾，透過網路，大家都是頭排嘉賓。MICHAEL KORS則是於日前宣布取消9月的紐約時裝秀，原先預定展示的2021年春夏系列將延後於10月底～11月初之間發表。

►DIOR早春秀規格照舊　直播義大利古城現場、人人當頭排嘉賓

►時尚圈變革不停歇！MK取消9月2021春夏時裝秀，改為此時登場

關鍵字：

BURBERRY, 時裝周, 時裝秀, 2021ss, 時尚, Riccardo Tisci
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