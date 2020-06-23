排球界「電眼雙帥」搶穿ASICS新鞋　自爆連日妞都為他學中文

▲三位旅日球星陳建禎（左）、劉鴻杰（右）、劉鴻敏（中）亮相亞瑟士新品發表，「排球界天菜」雙胞胎公開私下選鞋撇步 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌ASICS亞瑟士於今（23日）舉辦METARISE 2020秋冬新品發表會，請到三位旅日球星陳建禎、劉鴻杰、劉鴻敏一同出席，有「排球界天菜」之稱的劉鴻杰、劉鴻敏雙胞胎近日積極為亞洲盃賽事做準備，更透露在日本高人氣，就連櫻花妹都學中文為他們加油。

▲（圖一）陳建禎（左）、劉鴻敏（中）、劉鴻杰（右）三人不約而同換上品牌秋冬新品METARISE。（圖／品牌提供）

陳建禎、劉鴻杰、劉鴻敏今日一同亮相ASICS，三人不約而同換上品牌秋冬新品METARISE，其中擁有高顏值的排球界「電眼雙胞胎」劉鴻杰、劉鴻敏自去年開始旅日生涯，在日本期間也藏不住高人氣，自爆夯到櫻花妹都特意學中文為他們加油打氣。兩人目前則是留在台灣為亞洲盃賽事做準備，但撇開運動員身份，劉鴻杰、劉鴻敏是不折不扣的鄰家大男孩，年僅26歲的他們私下也愛收藏鞋子，被問及大概有幾雙品牌鞋款？劉鴻敏停頓數秒後回答：「好像數不出來，至少幾十雙，運動、休閒我都有，就連籃球鞋也會收藏。」

▲劉鴻杰偏好彈性好的球鞋，哥哥劉鴻敏注重輕盈以及穩定度。（圖／品牌提供）

不僅愛鞋，兩人選鞋標準也相當獨特，弟弟劉鴻杰偏好彈性好的球鞋，像是METARISE整體穩定性可以幫助球員更奮力跳躍，至於外型上要線條明顯的鞋款更能打動劉鴻杰，哥哥劉鴻敏則表示：「我喜歡鞋子輕一點，走路或是跑步時腳上的穩定度是我首選之一，造型方面就靠感覺了。」談及對腳上鞋款的第一印象，三位球星則是認為鞋款後腳跟切面形狀十分顯眼。

▲METARISE排球鞋是為2020東京奧運排球員打造，將於6月26日全台開賣 NT$7,580 。（圖／品牌提供）

品牌METARISE排球鞋是為2020東京奧運排球員打造，以亮眼的SUNRISE RED「旭日紅」為首波配色，為了實現高而穩定的攻擊，採用弧形斜面後腳跟設計形成更大後傾角度。同時兼具大底科技，球員不因重力失去穩定性，結合輕盈彈性與穩定3大要素，將於6月26日全台開賣。

▲LEBRON VII MVP Retro呼應了LeBron James曾以MVP身份拍攝的一則深具紀念意義的廣告，價格店洽 。（圖／品牌提供）

此外，NIKE也在同時間推出了LEBRON VII MVP Retro，為了致敬LeBron James首次連續兩個NBA賽季獲得MVP獎項而推出的LEBRON VII特別配色鞋款，在2020年經典回歸。鞋面設計呼應了LeBron James曾以MVP身份拍攝的一則深具紀念意義的廣告；鞋面以白色皮革為主，側面為灰色布面材質，鞋身的Swoosh標誌則以象徵獎盃的金色絨毛織物構成。全腳掌Air氣墊下加入了金色亮粉的鞋底點綴。

▲Instapump Fury City Pack 加入象徵大阪當地熱情文化的金黃色點綴，NT$5,250 。（圖／品牌提供）

Reebok人氣經典鞋款InstaPump Fury也再添新成員，Instapump Fury City Pack保有經典鞋型輪廓，以城市之名打造全新的鞋款配色，除了東京與首爾外，今同樣象徵潮流文化匯集地的大阪城市系列終於抵台，運用最受歡迎的黑魂鞋型輪廓加入象徵大阪當地熱情文化的金黃色點綴，鞋側加入城市座標，鞋跟加入OSAKA電繡細節以及最經典優雅的Vector Logo，是諸多鞋迷最期待的城市配色。