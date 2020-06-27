蔡康永一句話打醒你：「為了有面子而去做的事，往往很丟臉」

▲蔡康永迸出的金句，有如醍醐灌頂。（圖／翻攝自IG/kangyongcai，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蔡康永的言詞犀利，卻總能正中紅心，直接戳破內心的盲點。現代人生活忙碌，連人際關係，像是親情、愛情、友情都有著不一樣的煩惱，若你為此悶悶不樂還想不通，或許他的一句話就能讓你茅塞頓開。

1.讓討厭鬼感到不開心，是最起碼的生活樂趣。

想到身邊討厭的小人，心情總是不美麗，但若是把自己變強大，讓他人開始對你在意，這也不失為一種樂趣。

2.有的人是真的無趣，有的人是懶得在我們面前有趣

人要懂得察言觀色，當他沒興趣就是沒興趣，別浪費時間在一個對你「無感」的人身上。

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3.我們所羨慕別人的生活，是我們幻想的生活。

羨慕別人總是羨慕不完，其實許多都是你腦捕的畫面，因為大部分的人都喜歡呈現美好的一面給別人看。

4.別人一定會對我們有期望，但我們不一定要收下。

父母、上司、另一半都希望你可以這樣做，記得聆聽自己內心聲音，別人的期望你不一定要照單全收。

5.討厭的人有用的，討厭的人逼我們，不變成他們。

想想討厭的人消失在這世上也挺無聊的，沒有討厭的他們，又怎麼對比出可愛的我們。

6.翅膀硬了，不應該想飛嗎？難道要躺平嗎？

要一隻鳥不飛未免也太殘忍，記得別把你的期待加諸在別人身上。

7.為了有面子而特別去做的事，往往很丟臉。

越小心翼翼，越容易搞砸事情，面子這種事情，不是做給別人看的。

8.所謂的聽懂，不一定是懂對方對你講什麼，而是懂對方為什麼要對你講。

凡事都要多想一步，許多事情不僅是表面，背後的原因才是最重要的事。

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