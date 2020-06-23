手作Hello Kitty置物盒、彈珠台好療癒　499元起在家輕鬆組

▲三麗鷗X特力屋手創空間二波聯名。（圖／特力屋提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

特力屋首創空間與三麗鷗第二波聯名又來啦！繼去年3月的蛋黃哥與Hello Kitty之後，累積許多好口碑，第二波新商品又來報到，這次除了桌上曲棍球、彈珠台等桌遊商品之外，還有實用的旋轉收納架、置物盒與收納盒等，充滿許多Hello Kitty與蛋黃哥的元素，全以木質方式呈現，就算是大人也能適用，還有滿滿手作成就感喔。

近期夏季氣溫屢創新高，走在路上都覺得快融化了，如果懶得走到戶外踏青，去報名手作課不但能打發時間，也很有療癒的成就感，今年6月特力屋再度推出三麗鷗聯名第二彈，以Hello Kitty為主題的三堂手作新課，包括享受對戰互動樂趣的雙人彈珠台，還有雙享體驗粉刷黑板漆與木作的留言板收納盒，以及依需求客製收納層架的可旋轉多功能收納架，費用從899元起至1,599元不等。

即便不想出門，也可購買在簡易DIY材料包，在家就能自組，包括蝴蝶結造型、精緻邊飾可依喜好移動鑲嵌的HELLO KITTY多功能置物盒，和刺激好玩的蛋黃哥趣探險桌上曲棍球組，也都是二波新品，售價從499元起至1,299元，就能在家享受木工樂趣。

此外，為迎接Hello Kitty粉絲，特力屋手創空間在內湖、北屯、左營店共3間教室門口，也打造大型HELLO KITTY與蛋黃哥的公仔打卡區，讓你上課都能打卡分享，頂著夏天陽光去上課也值得啦！

業者表示，今年3月首度跨界聯名三麗鷗推出手作課，引起三麗鷗明星粉絲討論，自3月底上市到5月為止，光是授權材料包的銷售量就占整體材料包的70%左右，所以再推出第二彈聯名商品，讓粉絲暑假都很有事做，7／9起至全台特力屋購買三麗鷗任一手作DIY課程或三麗鷗授權材料包，能以249元至299元的加購價，購買限量Hello Kitty蛋黃哥圍裙。

近期台南奇美博物館也與日本微型積木nanoblock聯名，推出建築系列，運用710顆微型積木組裝，整件作品只有手掌大小，包括圓形穹頂、三角楣牆、大門廊柱，就連戶外繆思廣場的格紋圖樣、頂樓天台的綠色花園等全部神還原，在家也很好打發時間喔，即起上市售價1,000元。

而樂高日前宣佈與日本任天堂合作推出「樂高超級瑪利歐」系列，近期也終於宣布台灣開賣日為8／1，全系列將推出16組盒組，結合樂高瑪利歐與數位螢幕，在家就能打造立體的瑪利歐電玩世界，消費者須先購買售價1,999元的樂高瑪利歐冒險主機做為基礎，另搭配擴充盒組升級遊戲體驗，擴充盒組售價從769元至3,599元不等。