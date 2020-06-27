只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間

▲婚姻與單身是一種選擇，分辨並決定怎樣對自己最好。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

或許結婚是一種人生願望，雖然披上白紗接受眾人的祝福很美好，但婚後的生活仍要回歸現實，大齡女子可以夢幻，但不能不務實，別把「選擇單身」與「失去追求幸福的勇氣」搞混，如果妳與有3種特質的男生相處，建議最多把他當戀愛對象就好。

▲大齡女子也能過得很快樂。

情緒起伏大

胸懷中總有著滿滿的情緒，只要兩方一言不合就開始大吼大叫，非要把自己的感情用到極致似的，而脾氣發過後就像個小白兔般示弱，黏著妳說「寶貝，對不起」、「我剛剛不是有意的」、「我脾氣過了就過了」，然後再等待下一次的爆發。

這種人還說服自己要嫁，交往時妳能選擇分手，等到結婚後就算他打妳妳都難逃開，不要認為自己有能力改變對方，這種夢幻的事還是留給偶像劇去演吧。

▲情緒起伏大卻叫別人擔待，別想要跟他長久相處。

批評計較掛嘴邊

每一筆開銷都跟妳分得清清楚楚，這不是紀律，而是小氣，或許有人對約會各付各的行為很讚賞，婚後雜項多如牛毛，平時的支出之外還有家人親友等等細項，還沒算未出世的小孩呢，有可能分得清楚嗎？久而久之就成了導火線。

愛碎嘴批評的男人，整天醞釀負面情緒，要求高標準，光說抱怨畫的時間都不夠，便無餘力來觀察妳的需求與狀況，與其是他照顧妳，不如說是妳照顧他。

▲總愛計較批評別人的男性，負能量會影響妳的生活。

揮霍無度卻無力承擔

喜歡吃好用好不是壞事，但若是舉債度日那就很不妙，雖說負債不是唯一的標準，若是貸款買房準備成家，有計畫的進行還款，那跟只用來買精品用名牌、吃三星餐廳的狀況就完全不同，人的慾望是無底洞，將來若兩人計劃結婚，最好也要準備為債務負責。

▲負債又揮霍成性，結婚後就由妳來承擔責任。