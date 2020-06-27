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褪色快等於浪費錢！造型師傳授「染後5招」讓髮色更持久

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▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲夏天很適合染一些亮眼的淺髮色，但也比較容易掉色。（圖／翻攝IG@twicetagram，以下同）

記者張毓容／台北報導　

換季就是換髮色的最佳時機，尤其夏天到了，換上一些繽紛搶眼的淺髮色，整個人都跟著輕盈起來，但越是亮麗的髮色越是容易褪色，尤其需要先漂髮的特殊色更是每天都在掉色，讓人心痛不已。快把髮型師傳授能幫助髮色維持更久的5招染後養護小秘訣學起來，照著做就能延長美麗新造型的保質期。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲洗髮頻率、使用水溫和洗髮時用的力道都會影響染髮掉色。

1.減少洗髮次數

剛染完新髮色，許多髮型師都會建議當天不要洗頭，最好可等1～2天再洗，增加染髮劑停留時間讓色彩能更吃進髮絲裡。而日常洗髮也是導致色彩流失的一大主因，所以如頭皮不是很會出油的人，可視狀況降低洗頭頻率，例如2天洗一次，減少洗頭時帶走大量染劑色素的機會，且洗頭時水溫不要太高，力道也要輕一點並避免一直搓揉髮絲。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲護色洗髮精能幫助鎖住色素因子，減緩掉色速度。

2.使用護色洗髮精

剛染髮完的一個月內最好都不要使用清潔力太強的洗髮精，建議使用有護色效果的洗護產品幫助鎖住色素因子，尤其是有漂色過的淺髮色更容易褪色，一定要使用護色洗髮精減緩褪色速度，連潤護髮品都選擇有護色功能的效果更好。

3.吹頭髮時別停留太久

高溫會加快頭髮氧化速度，也是使髮色流失的關鍵之一，髮型師提醒，洗完頭後吹髮時可以輪流換邊吹，比如右側邊吹30秒後先換左邊吹30秒，再換回右邊，交替著吹，不要在同一局部停留太久，並且沿著髮根向髮尾吹，溫度也不要調太高。

4.少用高溫造型工具

電捲棒、直髮夾等造型工具使用時的高溫也會加速髮色流失，想讓髮色更持久就盡量減少使用次數，若是真的要預，使用前也先為髮絲抹上抗熱產品幫助降低高溫傷害。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲紫外線也是染髮掉色的關鍵因素，要盡量減少在陽光下曝曬。

5.避開紫外線傷害

會造成染髮褪色還有很多人都會忽略的一點：紫外線！紫外線也會加速頭髮氧化速度，尤其染髮後，頭髮毛鱗片處於張開狀態，不僅會使色素因子流失，更會對髮絲造成傷害，所以染髮後可利用撐傘、戴帽子等避開陽光曝曬，或利用抗熱髮品幫髮絲「防曬」。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Christophe Robin 抗氧化護色洗髮精，250ml，NT$1,180；抗氧化護色髮膜，250ml，NT$1,360。

▲髮型師傳授「染後5招」髮色更持久。（圖／品牌提供）
▲巴黎卡詩 燦金絕色髮浴 保濕型，250ml，NT$1,000。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲RF荷那法蕊 金縷梅鎖色髮浴，200ml，NT$1380；金縷梅鎖色修護膜，250ml，NT$2,300。

▲5招幫助新髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲阿葵亞 瞬效護色洗髮精，保濕型/控油型，600ml，NT$230。

►夏季最夯髮色！日韓都在瘋《梨泰院》金多美的「冰雪裙襬染」

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關鍵字：

染髮, 漂髮, 淺髮色, 特殊髮色, 髮色, 護色, 持色, 褪色, 掉色, 染後護法, 秘訣
fashion.net

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