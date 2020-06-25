凱莉為坎達爾打造「姐妹聯名」彩妝　性感大片直接印在包裝上

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@kyliecosmetics、@kyliejenner

凱莉珍娜（Kylie Jenner）的個人美妝品牌「Kylie Cosmetics」是讓她名列年輕富豪榜單的推手之一，即使近期面臨公司資產誇大疑慮，仍不阻礙凱莉珍娜發佈與姐姐坎達爾珍娜（Kendall Jenner）的「姐妹聯名」彩妝系列！兩人不只為此企劃拍攝了性感大片，更直接印在包裝上，如果你是彩妝控，同時又是她們的粉絲，絕對要記好開賣時間搶購！

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie Cosmetics（@kyliecosmetics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 12:19 張貼

凱莉想邀請坎達爾與自己的彩妝品牌合作的消息從去年就已宣布，經過了漫長的等待，兩人首個聯名系列「Kendall x Kylie」終於要在6／26（美國時間）上架了！在這之前搶先公佈了形象大片，坎達爾穿著低胸小禮服在鏡頭展現性感撩人姿態，超模架式勢不可擋，平常喜歡大膽裸露風格的凱莉則是穿上黑色緊身衣，將鋒頭與焦點全部聚集在姐姐身上。

▲兩姐妹感情非常好。



凱莉珍娜與坎達爾珍娜是卡戴珊家族中唯二不姓「卡戴珊」的姐妹，兩人的父親是布魯斯珍娜，因此感情特別要好，也經常於IG上曬出親密的合照。這次坎達爾為妹妹的彩妝品牌擔任聯名合作對象，絕對是最好的形象代言兼模特兒，更雙倍加成了兩人的人氣與吸睛度。

本次系列彩妝以打造裸妝感為主，包裝也呈現簡約舒服的米色，並直接將兩人精緻的形象照印於上頭，一口氣推出15色眼影盤、腮紅修容打亮棒、唇彩與定妝產品，凱莉也透露，她們花了非常多時間討論，令人開心的是，現在KENDALL眼影盤已成為她最常使用的眼彩盤了。

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie Cosmetics（@kyliecosmetics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 5:19 張貼

另一個明星自創品牌FENTY BEAUTY，來自巨星蕾哈娜（Rihanna），在亞洲的知名度也相當高，近日與大陸知名手搖飲品牌「喜茶」推出跨界聯名「Fenty Face Fresh」系列，在網路上引起超高討論度。

▲Fenty Beauty X 喜茶 跨界聯名。（圖／翻攝自微博）



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