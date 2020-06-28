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女生常犯的4個「除毛錯誤」，原來出門前處理是大忌

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▲▼ 女生常犯的4個「除毛錯誤」 。（圖／unsplash）

▲除毛事項多留意，在家自己處理也能快速又美觀。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

夏季做好除毛，是女生的基本常識。你有沒有這種經驗，換上衣服後才發現自己毛手毛腳不美觀，這時你也會拿出除毛刀隨便了事，一不小心還傷痕累累，若你也是喜歡在家自己動手，以下幾個錯誤千萬不要犯！


1.除毛之前沒有做好清潔

或許你有這種經驗，除毛刀有點卡卡，好像不太好使力，你別誤會是刀片不夠力，其實是因為肌膚若沒有事先清潔或是去角質。建議除毛前可以先清潔，做好去角質，這樣除毛刀滑過肌膚的時候可以很順手，就不怕失手反而傷痕累累。

▲▼ 女生常犯的4個「除毛錯誤」 。（圖／unsplash）

▲根據研究指出，早上除毛效果較不好。

2.早上出門前才除毛

很多人都是在出門前才匆匆忙忙除毛，白天氣溫高，毛孔容易因為高溫而膨脹，這時候新生的毛髮較不容易處理，若是時間允許，晚上除毛效果好，下次不妨試試看！

3.脫毛前沒塗潤膚霜防護

就像男生刮鬍子前會先使用刮鬍泡打底，女生在除毛之前建議塗抹一層除毛膏或是潤膚霜當作肌膚與刀片中的介質，以免除毛刺激脆弱肌膚，潤膚霜打底也能讓除毛動作更為流暢。

▲▼ 女生常犯的4個「除毛錯誤」 。（圖／unsplash）

▲刀片需要每次清洗、定期更換。

4.沒有定時更換刀片

每次除毛用來用去就是哪一把，要知道除毛刀也會變鈍，而且因為擺放在潮濕浴室，也容易讓細菌滋生，建議大家除毛刀的刀片最多使用4次，定期更換刀片是必要的，以免不乾淨的剃刀使肌膚紅腫刺激，這點必須立刻筆記。

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關鍵字：

除毛, 錯誤, 觀念
fashion.net

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