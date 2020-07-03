夏天來了／兩手不同色正夯！「指彩流行範本」在這　透明感好涼快

▲夏季指彩就是不規矩，兩手不同色也無所謂。（圖／翻攝自IG/naillamode、kong___nail）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏季除了打理臉上妝容，指彩更是決勝點，大量露出的肌膚總讓人忍不住會注意你的手指或腳趾，這時候選一個流行色就能代表你的品味。快速閱覽2020年夏季5個指彩範本，讓你走在潮流最前面。

▲透明藍幫視覺降溫。（圖／翻攝自IG/chuunail91）

#清涼透明藍

今年夏季透明藍大流行，運用在指彩上有延伸甲面的錯覺，如果覺得單色太無聊，可以選擇透明乳白色搭配，想要華麗一些可以埋些貝殼或是亮片，或是點綴一些夏日圖案也很應景。

▲紫色無疑是夏季流行色。（圖／翻攝自IG/chuunail91）

#優雅淡紫色

延續服裝流行的紫色調，這淡雅的顏色也很適合塗在雙手，意外地襯托膚色，連健康膚色都不顯黑。輕柔顏色搭配小白花就很有夏日氣息，有點可愛卻又不會太幼稚。

▲可愛的繽紛色塊也極具人氣。（圖／翻攝自IG/naillamode）

#彩色幾何風

夏季最適合大膽的塗上鮮艷色，像是亮黃、鮮橘、暖綠等等，如果是小甲面很適合全部塗滿，製造繽紛感，若你是大甲面擔心塗滿太招搖，可以局部以幾何圖案或線條點綴，就能很亮眼。

▲低調卻不失細節的選項。（圖／翻攝自IG/mo6ma22）

#透明暈染調

許多女生喜歡若有似無.、曖曖內含光的閃亮感，低調卻又想要有細節，就很推薦以透明色打底，搭配灰、米、銀做些許暈染，局部點綴亮片和亮粉，呈現一種大人優雅風。

在 Instagram 查看這則貼文 네일어라모드 Nail A La Mode（@nailalamode）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 下午 10:42 張貼

▲不用再選擇障礙，不同色也無妨。

#雙手不同色

選擇指彩時，女生總是挑顏色總是舉棋不定，現在雙手不同色風格正夯！不用再只限挑一色，想選雙色就各塗一手，即便是塗單色也不無聊。想要再多點特色，簡單的線條和格紋圖案都是好選擇。

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