fb ig video ETtoday search mobile

夏天來了／兩手不同色正夯！「指彩流行範本」在這　透明感好涼快

>

▲▼雙手不同色正夯！掌握夏季「指彩5趨勢」 。（圖／翻攝自IG）

▲夏季指彩就是不規矩，兩手不同色也無所謂。（圖／翻攝自IG/naillamode、kong___nail）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏季除了打理臉上妝容，指彩更是決勝點，大量露出的肌膚總讓人忍不住會注意你的手指或腳趾，這時候選一個流行色就能代表你的品味。快速閱覽2020年夏季5個指彩範本，讓你走在潮流最前面。

▲▼雙手不同色正夯！掌握夏季「指彩5趨勢」 。（圖／翻攝自IG）

▲透明藍幫視覺降溫。（圖／翻攝自IG/chuunail91）

#清涼透明藍

今年夏季透明藍大流行，運用在指彩上有延伸甲面的錯覺，如果覺得單色太無聊，可以選擇透明乳白色搭配，想要華麗一些可以埋些貝殼或是亮片，或是點綴一些夏日圖案也很應景。

▲▼雙手不同色正夯！掌握夏季「指彩5趨勢」 。（圖／翻攝自IG）

▲紫色無疑是夏季流行色。（圖／翻攝自IG/chuunail91）

#優雅淡紫色

延續服裝流行的紫色調，這淡雅的顏色也很適合塗在雙手，意外地襯托膚色，連健康膚色都不顯黑。輕柔顏色搭配小白花就很有夏日氣息，有點可愛卻又不會太幼稚。

▲▼雙手不同色正夯！掌握夏季「指彩5趨勢」 。（圖／翻攝自IG）

▲可愛的繽紛色塊也極具人氣。（圖／翻攝自IG/naillamode）

#彩色幾何風

夏季最適合大膽的塗上鮮艷色，像是亮黃、鮮橘、暖綠等等，如果是小甲面很適合全部塗滿，製造繽紛感，若你是大甲面擔心塗滿太招搖，可以局部以幾何圖案或線條點綴，就能很亮眼。

▲▼雙手不同色正夯！掌握夏季「指彩5趨勢」 。（圖／翻攝自IG）

▲低調卻不失細節的選項。（圖／翻攝自IG/mo6ma22）

#透明暈染調

許多女生喜歡若有似無.、曖曖內含光的閃亮感，低調卻又想要有細節，就很推薦以透明色打底，搭配灰、米、銀做些許暈染，局部點綴亮片和亮粉，呈現一種大人優雅風。

▲不用再選擇障礙，不同色也無妨。

#雙手不同色

選擇指彩時，女生總是挑顏色總是舉棋不定，現在雙手不同色風格正夯！不用再只限挑一色，想選雙色就各塗一手，即便是塗單色也不無聊。想要再多點特色，簡單的線條和格紋圖案都是好選擇。

►夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

►夏天來了／盤點6大熱門「草編包」！加了皮革超質感、萬元內能入手

►夏天來了／李晶晶的輕旅行打包密技！登機箱能塞4頂帽子不壓扁

►夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

關鍵字：

夏天來了, 指彩, 顏色, 重點, 流行, 手指, 腳趾
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開 其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳 BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手 職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表 密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名 《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ 韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面