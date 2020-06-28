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夏天就是要吃冰啊！5款居家必備DIY製冰小物　簡單又好玩

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▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲炎熱的夏天來碗剉冰或冰淇淋，清涼消暑連心情都變好。（圖／翻攝IG @yubi_190、@midoricoo）

記者張毓容／台北報導

夏日熱浪來襲，氣溫節節高升，外出到哪都熱到受不了，想吃冰消暑但又不想出門被曝曬、排隊人擠人？快把以下5款居家製冰好幫手準備好，從冰涼果汁、冰沙、冰淇淋、剉冰到造型冰棒全都能自己在家DIY搞定，不僅操作簡單0難度，可愛討喜的外觀，不管是親子互動、與姐妹開心下午茶拿來拍照都沒問題，讓你在家沁涼避暑也不無聊。

▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Vitantonio 無線電動隨行果汁杯，白/粉，NT$1,280。

果汁機＋隨行杯的2合1設計，不僅有質感造型設計，還不用插電、輕便好攜帶，在炎熱夏季隨時都可喝到冰涼的果汁與冰沙。

▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
Zoku 星鑽製冰盒，NT$390。

這款製冰盒可製出大體積的星鑽冰塊，大幅減緩冰塊融化速度，無論是專業調酒、軟性飲料皆適用，享用沁涼飲品的同時也不怕融化冰水破壞飲品風味。而且使用簡易，裝水放入冷凍庫6小時後，打開模具即可輕鬆取下星鑽冰塊。

▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

元氣黃手動剉冰機，NT$490。

超可愛的手動剉冰機，可享受在家自己DIY製冰的樂趣，簡單易操作，不論是塊狀冰塊或以製冰盒製作出來的冰塊皆可刨成碎冰。

▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

BRUNO 手作冰淇淋機，NT$750。

只要將內杯冷凍12小時，再放入喜歡的食材攪拌均勻，即可輕鬆製作出冰涼風味的冰品，簡單好操作，可愛吸睛的造型設計，很適合親子同樂或三五好友相聚的下午茶時光。

▲夏天必備！5款居家DIY製冰小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Zoku 獨角獸冰棒模具組，一組4入，NT$390。

可製出可愛獨角獸冰棒的造型模具，利用果汁、汽水等不同顏色飲品可變化出多種夢幻獨角獸，附蓋平放不易翻倒溢出，冰鎮約6小時就可獲得俏皮可愛的造型冰棒。

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關鍵字：

夏季, 夏日, 吃冰, 冰淇淋, 冰沙, 剉冰, 冰棒, 製冰, 製冰小物, 居家, DIY
fashion.net

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