「不是比較勇敢，而是不得不勇敢」　《做工的人》主題曲唱出女性堅強與脆弱

▲（圖／做工的人劇照）

說到近期最熱門、最催淚的台劇或橋段，絕對非《做工的人》莫屬。跟著劇情的轉折來到揪心的結局，除了感受演員們生動演技傳達的人生寓意外，戲劇中的主題曲、配樂，也是讓此劇成功擄獲人心的原因之一。

由周蕙所演唱的《值得被珍惜》，直白的歌詞配合著她輕柔的嗓音，道出了女性為生活拼命、受壓力所苦以及渴望自由、期望被重視或疼愛的心靈曲折。當一次又一次地反性聆聽時，那份在現實與所想中的拉扯力量之強大，直至我們無法忽視心裡的聲音為止。

不是比較勇敢，而是不得不勇敢

▲（圖／做工的人劇照）

《做工的人》一劇改編自身兼工地工程師和作家林立青的作品，將工人們的生活血淋淋地呈現在我們的面前，也讓觀眾能站在客觀的角度，重新認識、定義這些被認定為「基層」的勞工。

周蕙在劇中客串飾演長期飽受丈夫酗酒家爆的拆板模臨時工「珮珮」，她極度安靜、不愛說話，唯一出聲便是在工地裡唱《值得被珍惜》這首歌。某種程度而言，珮珮就像這首歌的縮影，不是因為力氣大所以做工、不是因為喜歡所以到工地，而是為了生活不得不像命運低頭；外表所建立的冷酷其實都是自我防衛，也許她一點也不勇敢，只是不得不勇敢。

沒有非得要好運，至少能被需要

▲（圖／做工的人劇照）

人自有命，有些人含著金湯匙出身，一輩子有享盡不完的富貴；有些人受到人際關係羈絆，一生都在為其他人而活。運氣，可以說是天生註定，有時候說來就來，有時候即便等破頭它也不會出現。

《值得被珍惜》有一段歌詞唱道：「沒奢望天上掉下來給我什麼好運，只求能夠有個人對我溫柔又貼心。」非常強而有力地告訴世人，即使自己的人生和幸福、快樂沾不上邊，甚至永遠脫離不了辛苦的日子，那至少要有一個人能夠左右身邊，伴隨自己度過每個重要的時刻，藉以證明自我的價值。聽起來很不可思議，但有時候越渺小的願望，反而更容易受現實影響，難以實現。

若一直無法解脫，那該怎麼辦？

▲（圖／做工的人劇照）

編輯認為，這首《值得被珍惜》不僅只是描繪女性在堅強與脆弱中的游移，也將生活壓力刻劃為「一針見血」的字句，大力地直指正處孤獨、痛苦階段時的心境轉折。

為了生活、求溫飽，我們可以將忍耐提升到最大限度，甚至沒有極限，久而久之人生漸漸失去「為自己而活」的意義，即便知道這樣不對卻又無可奈何，完全敗給了現實的情況會持續多久？這種難以言喻的傷痛，又應該怎麼排解呢？

從觀賞《做工的人》到品味《值得被珍惜》，我們藉由五感見識到不同的人、不同的人生見解、不同的價值觀，進一步去感受那些從來沒有想過的生活和辛勞。當想到社會上有一群人這樣努力，是否覺得擔子上的痛苦就沒有那麼重了呢？

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