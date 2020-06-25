最可愛清掃工具沒有之一　「熊大掃拖機器人」台灣開賣萬元有找

▲DEEBOT U3 LINE FRIENDS 熊大掃拖機器人在台開賣，售價萬元有找。（圖／ECOVACS提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

相信大家提到掃地機器人，應該都能想像它的模樣吧，然而ECOVACS ROBOTICSE科沃斯近期與LINE FRIENDS合作，推出的「DEEBOT U3 LINE FRIENDS 熊大掃拖機器人」可要顛覆你的看法！熊大造型的機身馬上就把掃除工具變成療癒神器，看著可愛熊大的臉在地上滑呀滑的，就算它總是擋住我的去路我也很可以啦！

近年來懶人家電掃地機器人總是高居家電排行前幾名，主打吸力或是導航規劃這類功能之於我們太縹緲，ECOVACS直接從外型出手讓人眼睛一亮，除了可愛的熊大設計之外，薄型機身只有5.7公分的高度，可以深入沙發、置物櫃或部分床底下縫隙，另配有180ml水箱提供濕拖功能，使用者能透過特定APP，依照天氣與溼度調節三擋水量。

而APP功能也不僅於此，透過描繪家中地圖建檔，從手機就能直接遙控掃地機器人之外，還可選擇特定房間進行單一清掃，規劃出最有效的清掃路線避免遺漏或重複打掃，另可搭配Amazon Echo、Google Home等智慧音箱使用，使用聲控就可操作。

外型當然是很重要的元素，熊大掃拖機器人除外盒的熊大圖案外，圓形機身更完美呈現熊大的可愛外型，清掃時轉動的邊刷就像熊大的耳朵，盒內更附上專屬表情貼紙隨時轉換心情，特定APP上還有LINE FRIENDS APP主題介面，LINE FRIENDS其他角色兔兔、莎莉與熊美也將驚喜現身探頭打招呼喔！台灣6／24正式開賣，售價9,900元。

想自己打造療癒居家，近期特力屋也與三麗鷗推出手作DIY聯名，推出簡易DIY材料包，在家就能自組，包括蝴蝶結造型、精緻邊飾可依喜好移動鑲嵌的HELLO KITTY多功能置物盒，和刺激好玩的蛋黃哥趣探險桌上曲棍球組，售價從499元起至1,299元，一邊享受木工樂趣一邊裝潢點綴居家空間也很不錯。