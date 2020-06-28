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精品髮飾藍色調最夯　LV 髮夾1組3個可隨心換色

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▲▼ 亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲Alexandre de Paris海軍風鑲晶仕女夾，3,600元。（圖／Alexandre de Paris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬里無雲的晴空、蔚藍的海洋，各種明亮的藍色調都讓人聯想到熱情的夏日，身上的飾品也要跟著換季，藍色調的髮飾、配件最能呼應時節。法國精品髮飾亞歷山卓Alexandre de Paris便以海軍藍、海星、丹寧布料感的設計，勾動人們度假的欲望；若偶爾想換一下髮飾新色，LV（Louis Vuitton，路易威登）3個1組的Escale Nanogram髮夾，能隨時更換做變化。

▲▼ 亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲Alexandre de Paris海洋之星豆扣夾共有3色選擇，單個2600元。

▲▼ 亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）
▲Alexandre de Paris丹寧圖紋花朵豆扣夾，3,600元。

亞歷山卓點出使用髮飾的流行趨勢，因夏季予人自由自在的感受，掌握休閒與舒適兩大要素裝飾，可採用藍色調丹寧、棉、麻、絲綢材質髮飾，再依個人的髮量、髮長、喜好，選擇髮夾、抓夾或髮箍展現自然又優雅的造型。本季最特別的是運用輕盈醋酸纖維材質，呈現如丹寧般視覺效果的小花髮飾，展現清新風格。

▲▼ 亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲Alexandre de Paris丹寧絲巾寬版髮箍，4400元。

LV則從日本傳統紮染技術獲得靈感，打造刻有經典Monogram圖案的ESCALE NANOGRAM金屬髮夾，粉、紅與藍3款成套銷售。不僅髮飾藍色當道，隨身飾品也緊隨風潮，LV推出ESCALE DAILY CONFIDENTIAL手環，一半飾有紮染藍色Escale圖案花紋帆布，另一半則以柔軟的單色小牛皮製造；香奈兒（CHANEL）則結合金鍊與牛仔布創作個性手鍊，以及雙C Logo的胸針，輕易成為整體造型的亮點。

▲▼ LV & CHANEL飾品 。（圖／翻攝LV & CHANEL官網）

▲LV ESCALE NANOGRAM髮飾3個1組（上）17,900元，ESCALE DAILY CONFIDENTIAL手環10,800元。（圖／翻攝LV官網）

▲▼ LV & CHANEL飾品 。（圖／翻攝LV & CHANEL官網）▲▼ LV & CHANEL飾品 。（圖／翻攝LV & CHANEL官網）
▲香奈兒結合金屬與牛仔布的手鍊（左）25,300元，Logo胸針31,700元。（圖／翻攝香奈兒官網）

關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, LV, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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