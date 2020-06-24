《若是一個人》是享受還是悲哀？透過6個角色的情緒轉折品味寂寞

▲（圖／若是一個人劇照）

一個人會不會很寂寞？看起來會不會很孤僻？如果永遠都是一個人那該怎麼辦？

2020台語劇《若是一個人》，將看似平凡寫實的議題融入劇情角色，用女主角方佳瑩的失戀作為起點，剖析人們在面對「一個人」時會用的心態看待，以及如何調適走出自己的人生。10集的劇情裡，藉由10個關於「一個人」的主題提問，讓我們看到從不同角色和價值觀中衍生而成的心境體悟，也能用更深入的角度探討寂寞、品味孤獨。

1.方佳瑩：我會很寂寞，不等於不幸福

▲（圖／若是一個人劇照）

失戀已經一年了，方佳瑩表面看起來堅強，不斷說服自己要崇尚「一個人」的態度，內心卻始終在等待前男友回頭。直至遇到了男主角丁志明，她開始認真面對孤獨，嘗試一個人吃麻辣鍋、一個人過年、一個人旅行等挑戰，實踐的過程中用力感受寂寞，在每一次的體悟中重新認識自己，找回存在感和人生的意義。

所謂「一個人」，其實不僅是表面上的我和你、我自己，若我們的心靈是滿足現狀、是富足的，即便偶爾孤單，卻無關幸福。

2.丁志明：這世界徹頭徹尾都是一個人

▲（圖／若是一個人劇照）

「我們人最初都是一個人出生，最後也是一個人離開。」對於從小被媽媽當「拖油瓶」的丁志明而言，凡事靠自己是一件天經地義的事，反正身邊的人來來去去，最後也只剩自己一個人，如果會害怕結束，倒不如就不要開始。

這樣的他，特別喜歡錄下「離別」的聲音，作為一種「曾經」的紀念。或許，在丁志明的內心深處，依然相信世界上會有一個人能不顧一切地對自己好、愛自己吧！在與母親重逢後，他終於有勇氣面對心中最渴望的，便漸漸走出自我設限的框架，接受「兩個人也能幸福」的觀點。

3.楊大和：不是所有前女友都可以當好朋友

▲（圖／若是一個人劇照）

身為方佳瑩的前男友，楊大和的角色設定和普遍大眾對「渣男」的見解頗為類似。選擇「想要一個人」的理由放棄和佳瑩的感情，一年後又帶著新女友出現在大家身邊，甚至決定步入婚姻走入兩個人的世界。

而後面對感情的挫折、婚禮的失敗，終於讓楊大和看清癥結點，也明白過去的自己在面對感情上的不成熟。劇情的最後，他告訴佳瑩：「不是每個前女友都可以當朋友。」短短一句話，足以表現他的心境變化，相信單身、成雙成對在他的字典裡，應該也有著新的詮釋了吧！

4.丁麗輝：用一個人的犧牲成全別人的未來

▲（圖／若是一個人劇照）

整部劇中，要說做出最大犧牲的角色，絕對非丁志明的媽媽丁麗輝莫屬。在志明觀念裡，媽媽就是一個不切實際，為了擺脫一個人而拋家棄子，成就自己人生的不負責女人。然而，劇情走到最後卻給觀眾一顆震撼彈，原來所有的一切都是丁麗輝不想影響兒子的童年而選擇離開的謊言。

把自己「一個人」作為最終手段，認為一肩背負起這些不堪就能給兒子全新的生活。但，她終究是渴望能參與兒子每個人生重要時刻，故事最後安排母子共同生活了一段時間，好像也是訴說著這世界沒有解不了的結，兩個人的陪伴也許就是最佳的解藥。

5.張一瑞：婚姻真的是愛情的墳墓嗎？

▲（圖／若是一個人劇照）

玩世不恭，看起來吊兒啷噹的張一瑞，是周佳瑩工作上的好夥伴。個性隨興、熱愛自由的他，在毫無準備的情況下當了爸、也在沒有任何想法時走入了婚姻。

矛盾的是，始終追求一個人的他，卻怎麼樣也放不下變成兩個人的機會，是低頭接受命運的安排？還是組成家庭才是他真正渴求的呢？倘若，婚姻真的是愛情的墳墓，讓他的付出真的值得嗎？要是逃避了，人生是不是就會完全不一樣了呢？

6.許慶芬：在愛裡我總是遷就變成不像自己

▲（圖／若是一個人劇照）

許慶芳，是一個敢愛敢恨、富有獨立思考的新時代女性。講話直來直往，可以為了最好的姐妹周佳瑩奮不顧身，但總在每次談戀愛的時候為了遷就對方而失去自己，即便曾誇口說不再戀愛，還是時時在與「兩個人」幸福誘惑拉扯。

編輯覺得，許慶芬就像每個女孩心中的「頑固因子」，雖然一次次在愛裡失望、一次次受挫傷害，甚至曾經誇下海口說不再談戀愛，但在面對愛情時，能夠勇敢去愛、去成就對方，基本上便是一種追求幸福的過程與象徵，姑且不論價值觀是否正向，卻代表著我們對愛渴望的勇氣與熱情。

那麼，什麼是一個人、什麼是兩個人呢？只能定義於感情上嗎？周佳瑩的故事，每天都發生在我們的生活周遭，藉著角色的表現和劇情的走向，編輯好像也重頭感受了一場對於「人際」的意義之旅，到底怎樣才是最好，從來就沒有標準答案。

延伸閱讀：

【單身難不難】等待不是自我貶低：心靈富足了，以愛為名的花朵自然會綻放

進入婚姻後才明白：「事情很難有完美的解套方法，唯有彼此不斷取捨才能界定家的樣貌」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/